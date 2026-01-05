'ทนายแจม' ชวนติดตาม ปชน.เปิดตัวทีมบริหารชุดแรกวันนี้ ประเดิมกระทรวงยุติธรรม ยันว้าวแน่

'ทนายแจม' ชวนติดตามวันนี้ เปิดตัวทีมบริหารพรรคประชาชนชุดแรก กระทรวงยุติธรรม โวเห็นชื่อแล้วว้าวแน่นอน เป็นที่ยอมรับในวงการนิติศาสตร์ ด้าน 'รักชนก' บอกนำไปเทียบหน้ากับทีมบริหารเก่าได้ เช่น ก.แรงงาน ก็เทียบกับ 'สุชาติ ชมกลิ่น'
วันนี้ (5 มกราคม) นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 11 พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่วันนี้ พรรคประชาชนเตรียมเปิดตัวคณะผู้บริหารของพรรคเป็นวันแรก โดยระบุว่า วันนี้จะมีการเปิดตัวทีมบริหารในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรับรองว่าเปิดชื่อมาก็ว้าวแน่นอน เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในวงการนักนิติศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าศาล อัยการ ทนายความ หรือตุลาการต่างๆ
ทั้งนี้ อยากให้ติดตามการเปิดตัวตลอดทุกวัน ทุกกระทรวงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แล้วน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการเปิดชื่อคณะบริหารก่อน
ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า อยากให้ลองเอาหน้าของผู้บริหารของประชาชนไปเทียบกับผู้บริหารในรัฐบาลที่ผ่านๆ มา ทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง หรืออะไรก็ตาม ที่จะเปิดตัวต่อจากนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
"ยกตัวอย่างเช่นกระทรวงแรงงาน ก็จะเปรียบเทียบกับในอดีตที่เป็นคุณสุชาติ ชมกลิ่น เป็นต้น" น.ส.รักชนกระบุ