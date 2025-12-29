DAD เปิดต้นแบบอาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน หนุนศูนย์ราชการฯ สู่ Net Zero เริ่มผลิตไฟฟ้าต้นปี 69

DAD ปลื้มอาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ พร้อมเปิดใช้ผลิตไฟฟ้าต้นปี 2569 ชูเป็นต้นแบบหน่วยงานภาครัฐด้านการนำนวัตกรรมใหม่ ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก เสริมสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง
คณะกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) นำโดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ประธานกรรมการ DAD พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมอาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD นำชมสถานที่ ซึ่งอาคารดังกล่าวเตรียมเปิดใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2569
ดร.นาฬิกอติภัค เปิดเผยว่า DAD มีเป้าหมายสร้าง “ต้นแบบ” ให้หน่วยงานภาครัฐในการนำนวัตกรรมด้านพลังงานมาปรับใช้จริง เนื่องจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง จึงเริ่มตั้งแต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน วัสดุก่อสร้างลดความร้อน และก้าวสู่ขั้นต่อไปคือการจัดสร้างอาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน
สำหรับอาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนแห่งนี้ ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปก๊าซไฮโดรเจน โดยนำไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เหลือจากการใช้งานในช่วงกลางวัน มาผ่านกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ (Electrolysis) จากนั้นกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองในช่วงกลางคืนหรือยามที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
“DAD มุ่งบุกเบิกนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นต้นแบบผู้นำด้านพลังงานทางเลือกของหน่วยงานรัฐ ลงทุนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ภายใต้แนวคิด BCG Model โดยอาคารธนพิพัฒน์ถูกวางให้เป็น Net Zero Energy Building แห่งแรกของศูนย์ราชการฯ ใช้พลังงานจากกริดเป็นศูนย์อย่างแท้จริง”
ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่าในเชิงเทคนิค อาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 350 kWh ใช้พลังงานจากโซลาร์รูฟที่เหลือจากการจ่ายไฟพื้นที่ส่วนกลางขนาด 168 kW นำมากักเก็บในระบบแบตเตอรี่ขนาด 200 kWh และระบบไฮโดรเจนขนาด 150 kWh เพื่อจ่ายไฟให้อาคารธนพิพัฒน์ในช่วงที่โซลาร์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ช่วยให้อาคารใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายหลักเป็นศูนย์
สถิติปลายปี 2567 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารรวม 10 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,548.8 kW ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยราว 340,000 หน่วยต่อเดือน หรือกว่า 3.97 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 16 ล้านบาทต่อปี และหากนำพลังงานส่วนเกินมากักเก็บในรูปแบบไฮโดรเจน จะช่วยเพิ่มการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ต่อเนื่องในระยะยาว
ทั้งนี้ ความสำเร็จของอาคารธนพิพัฒน์จะถูกขยายผลไปยังอาคารอื่น ๆ ในศูนย์ราชการฯ รวมถึงโครงการก่อสร้างใหม่ของ DAD ในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบอาคารยั่งยืน สนับสนุนนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero Emission อย่างเป็นรูปธรรมในภาครัฐ