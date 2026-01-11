"พีระพันธุ์" ลุยคันนายาว-บึงกุ่มขอสานต่อภารกิจ ย้ำไม่สนทุนเทา-ตำแหน่ง ชูนโยบายเรือธง 6 เสาหลัก

หัวหน้ารทสช. นำผู้สมัครกทม. ลงพื้นที่ คันนายาว-บึงกุ่ม ขอสานต่อภารกิจเพื่อประชาชน ย้ำ! ไม่สนทุนเทา-ไม่หวังตำแหน่ง ชูนโยบายเรือธง 6 เสาหลัก
วันที่ (11 มกราคม 2569) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นางสาวชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 15 (คันนายาว-บึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม) เบอร์ 4 ลงพื้นที่บริเวณตลาดบุญนิยมสันติอโศก และตลาดเช้าหมู่บ้านสหกรณ์ เพื่อพบปะประชาชนชาวคันนายาว-บึงกุ่ม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับ ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูป พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพรรค
นายพีระพันธุ์ ได้ชูนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยระบุว่าพรรคมีเป้าหมายลดราคาน้ำมันเบนซิน-ดีเซลลงเหลือลิตรละ 25 บาท และควบคุมค่าไฟไม่ให้เกิน 3.30 บาท นอกจากนี้ยังมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้ กยศ. โดยให้ทำงานแลกแทนการจ่ายเงิน การปฏิรูปการศึกษาให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ รวมถึงการเพิ่มเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น 1,500 บาทเท่ากันทุกคน ขณะที่ด้านความมั่นคงและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พรรคมีนโยบายจัดการกลุ่มทุนสีเทาและสแกมเมอร์ขั้นเด็ดขาดด้วยการสร้างคุกกลางทะเล พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสร้างงานและพัฒนาเทคโนโลยีไทย
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ได้เข้ากราบนมัสการสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ ณ สำนักสันติอโศก และได้พูดคุยถึงนโยบายพรรคต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมฟังธรรม โดยย้ำว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ต้องการตำแหน่งเพื่อตัวเอง แต่ต้องการเข้ามาสานต่อนโยบายที่ทำค้างไว้ให้จบเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งนโยบายทั้งหมดที่นำเสนอไม่มีเรื่องใดที่ตนเองได้ประโยชน์ส่วนตัว แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาจะถูกโจมตีอย่างหนักจากการไปขัดผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แต่ตนก็ไม่หวั่นไหวและจะเดินหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปโดยไม่สนใจเรื่องทุนสีเทา
"ฝากให้พี่น้องประชาชนพิจารณาสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยเลือกบัตรสีชมพูเบอร์ 6 และบัตรสีเขียวเบอร์ 4 ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง" นายพีระพันธุ์ กล่าว