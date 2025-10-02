กัมพูชากำชับชาวเขมรสามัคคีมีเอกภาพ ไม่หลงเชื่อข่าวบิดเบือนจากต่างชาติทำลายเสถียรภาพประเทศ

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าความเป็นเอกภาพและปัญญารวมหมู่ของชาติจะทำให้ประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากความพยายามเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ ที่มุ่งเป้าทำลายเสถียรภาพของประเทศ
เพ็ญ โบนา หัวหน้าทีมโฆษกของรัฐบาลกัมพูชา ได้ระบุถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามร่วมกันเพื่อทำ ‘สงครามจิตวิทยา’ ต่อกัมพูชา โดยกล่าวหาว่าความพยายามเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกแยกภายในสังคมกัมพูชาและบ่อนทำลายเกาะป้องกันหลักของประเทศซึ่งก็คือความสามัคคีของชาติ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังระบุว่า จากการประเมินของรัฐบาลกัมพูชาพบว่ารูปแบบในการทำสงครามจิตวิทยา ประกอบด้วย
1.การดำเนินการโดยบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมที่ใช้ชื่อกัมพูชาและภาษาเขมร แต่ถูกจัดการโดยบุคคลต่างชาติ
2.การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข่าวสารทั้งของทางการและของสาธารณชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จและยุยงปลุกปั่น โดยมีเจตนาสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ทหาร และรัฐบาล
3.การบิดเบือนของชาวกัมพูชาบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ที่โฆษกระบุว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่กระทำการขัดผลประโยชน์ของชาติ เพื่อขยายการโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นปฏิปักษ์
เพ็ญ โบนา กล่าวว่า ถึงแม้จะมีกลยุทธ์เหล่านี้ แต่ประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธต่อความพยายามที่มีอิทธิพลเหล่านี้ ซึ่งเขาชื่นชมประชาชนที่ตอบโต้ความพยายามเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้ดำเนินการเผชิญกับความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว พร้อมยกย่องว่าเป็น ‘ผู้รักชาติที่แท้จริง’ ที่ยืนหยัดเคียงข้างรัฐบาลและกองทัพเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
“ผู้รักชาติชาวเขมรจะไม่ยอมให้เกิดความแตกแยกในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้” เพ็ญ โบนา กล่าว และเสริมว่าการเฝ้าระวังของประชาชนถือเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริง
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้มีความสามัคคีในชาติอย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลและสถาบันความมั่นคง โดยระบุว่าเขาเชื่อมั่นในความสามารถของผู้นำในการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาสันติภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน
“ไม่มีพลังใดสามารถเอาชนะสติปัญญาและพลังอันยิ่งใหญ่ของความสามัคคีแห่งชาติของชาวเขมรได้” เพ็ญ โบนา กล่าวย้ำ.