โฆษกรัฐบาลกัมพูชาซัดกลุ่มฝ่ายค้านในต่างแดนใช้เฟกนิวส์ทำลายความสามัคคีของคนในชาติ

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าจนถึงปัจจุบัน ข่าวปลอมยังคงถูกใช้เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายความสามัคคีของชาติ
“ข่าวปลอมยังคงเป็นอาวุธที่มุ่งทำลายเอกภาพของชาวกัมพูชา จุดประสงค์คือการทำลายความไว้วางใจในหมู่ประชาชนของเราและบั่นทอนความเชื่อมั่นในผู้นำประเทศ” เพ็ญ โบนา กล่าว
เขาระบุว่ากลุ่มฝ่ายค้านในต่างแดนเป็นตัวการในการขยายข่าวบิดเบือนเหล่านี้ โดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกัมพูชา แต่เพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เพ็ญ โบนา เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างผู้ที่ช่วยเหลือชาติที่แท้จริงกับผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รักชาติ แต่กลับลับคมอาวุธให้ผู้อื่นเพื่อให้คนเหล่านั้นหันมาทำร้ายเพื่อนร่วมชาติ
เขายังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาจดจำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดจากสงครามจิตวิทยาคือ ความอดทน อยู่ในความสงบ หลีกเลี่ยงความวุ่นวาย และเชื่อมั่นในตัวผู้นำกัมพูชาต่อไป.