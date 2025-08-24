โฆษกรัฐบาลกัมพูชาโวสงครามจิตวิทยาจากไทยไร้ผล เหตุชาวเขมรรักชาติ-สามัคคีเข้มแข็ง

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา หัวหน้าโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันที่เข้มแข็งของกัมพูชา ทำให้สงครามจิตวิทยาและกลยุทธ์บิดเบือนข้อมูลต่างๆ ของไทยไร้ผล และส่งผลให้กลยุทธ์เหล่านั้นหายไปอย่างรวดเร็ว
เพ็ญ โบนา กล่าวในการแถลงข่าววันนี้ (24) ว่าด้วยการให้ความสนใจอย่างสูงของผู้นำระดับสูง ทั้งนายกรัฐมานตรีฮุน มาเนต และฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงจึงมีความคืบหน้าและได้ผลดีอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม GBC และ RBC
นอกจากนี้ เขายังกล่าวย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นในการยึดตามข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อรักษาสันติภาพของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย การหยุดยิงกำลังดำเนินการภายใต้การสังเกตการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐฯ จีน และมาเลเซีย รวมถึงผู้แทนทูตและผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ
เพ็ญ โบนา ย้ำว่าจิตวิญญาณของความสามัคคีของชาติยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงชูธงชาติและแสดงความรักชาติเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน เขายังกล่าวยกย่องความกล้าหาญของกองกำลังทหารของประเทศที่ยืนหยัดปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติอย่างแน่วแน่มั่นคง
“ด้วยความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มั่นคงแน่วแน่ของชาติ ที่เกิดจากจิตวิญญาณแห่งความรักชาติอย่างแท้จริงของชาวกัมพูชา ทำให้กลยุทธ์สงครามจิตวิทยาและกลยุทธ์ข้อมูลเท็จที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของชาวกัมพูชานั้นไร้ประสิทธิภาพและสูญสลายไปอย่างรวดเร็ว” เพ็ญ โบนา กล่าว
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของพรรคประชาชนกัมพูชายังคงรับประกันการปกป้องสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาพ รวมถึงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนชาวกัมพูชาในทุกสถานการณ์.