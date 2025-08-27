โฆษกรัฐบาลกัมพูชาวอนชาวเขมรแสดงความรักชาติด้วยสติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ความรุนแรง

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชายึดมั่นในสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรง โดยการแสดงความรักชาติด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเขากล่าวอ้างว่ามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยั่วยุให้กัมพูชาหมดความอดทนและตอบโต้ด้วยความรุนแรง ที่อาจถูกนำไปใช้กล่าวหากัมพูชาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เขาเตือนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกับดักโดยเจตนา
“ถึงพี่น้องชาวกัมพูชา ขอให้เรารักษาจิตวิญญาณแห่งสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรง แสดงความรักชาติด้วยสติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ เพื่อที่เราจะไม่ตกหลุมพรางของการยุยงปลุกปั่นที่มุ่งสร้างความแตกแยกและทำลายความสามัคคีของชาติเขมร” เพ็ญ โบนา กล่าว
เขาเสริมว่าสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนกัมพูชาและรัฐบาล รวมถึงระหว่างประชาชนและกองทัพที่เป็นกระดูกสันหลักที่มั่นคงของชาติ.