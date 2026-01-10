พลิกโฉม! ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา ‘สรวิศ’ เบอร์ 8 เปิดแผนแก้รถติด-ลดค่าครองชีพ มั่นใจนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติ ทำได้จริง!
วันที่ 10 มกราคม 2569 นายสรวิศ วัฒนะโชติ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 31 (ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา) เบอร์ 8 พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินหน้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการดึงศักยภาพในพื้นที่มาสร้างจุดแข็งทางเศรษฐกิจ
นายสรวิศ เปิดเผยถึงแนวคิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนว่า ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เตรียมผลักดันโครงการ "เขตอาหารปลอดภัยฝั่งธนฯ" เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและขยายวันท่องเที่ยวตลาดน้ำจากเดิมที่มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ให้สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนได้ทุกวัน
ขณะเดียวกันจะเชื่อมโยงเข้ากับเขตทวีวัฒนาผ่านการปั้นแบรนด์ "ผักทวีวัฒนา" โดยส่งเสริมการนำผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพเข้าสู่หน่วยงานรัฐ ทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำและสร้างตลาดที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในพื้นที่
เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเดินหน้าได้คล่องตัว นายสรวิศได้เสนอแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการเดินทางควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการผลักดันรถเมล์ราคาถูกให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่รถไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง พร้อมเร่งรัดการขยายถนนสาย 3 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมานาน รวมถึงการวางระบบจัดการน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ
นอกจากนโยบายเชิงพื้นที่แล้ว นายสรวิศยังชูนโยบายภาพรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพทันที โดยเฉพาะการลดราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าให้เหลือ 3.30 บาทต่อหน่วย พร้อมย้ำความมั่นใจแก่ประชาชนว่า ทุกนโยบายสามารถสำเร็จได้จริงด้วยการแก้ไขที่ตัวกฎหมาย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ
"จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าพี่น้องประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปให้การตอบรับดีเยี่ยมและเชื่อมั่นในแนวทางของพรรค ผมยืนยันจะเดินหน้าลงพื้นที่เข้าหาชุมชนอย่างเข้มข้น ทั้งตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 และทุกจุดทั่วเขต เพื่อสื่อสารนโยบายให้เข้าถึงใจประชาชน" นายสรวิศ กล่าว