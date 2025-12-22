"พีระพันธุ์" ส่ง "แม็ค ชณทัต" สู้ศึกเลือกตั้ง กทม. เขต 6 พญาไท-ดินแดง มั่นใจคนรุ่นใหม่ "ทำจริง" เพื่อประชาชน

พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินหน้าลุยสนาม กทม. ส่งคนรุ่นใหม่ไฟแรง "ชณทัต" ลงชิงเก้าอี้ ส.ส. เขต 6 พญาไท-ดินแดง "พีระพันธุ์" การันตีความมุ่งมั่น เน้นย้ำนโยบาย "ทำจริง" พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชน
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 6 ซึ่งประกอบด้วยเขตพญาไทและเขตดินแดง โดยได้วางตัว นายชณทัต ปัทะมะภูวดล เป็นตัวแทนพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมทำงานทันทีเพื่อพี่น้องประชาชน
นายพีระพันธุ์ กล่าวถึงความมั่นใจในการส่งนายชณทัตลงสู่สนามเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า ทางพรรคได้คัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณในการทำงานเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง
นายชณทัตถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจสูง ลงพื้นที่สัมผัสปัญหาของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง เข้าใจบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับดีเอ็นเอของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ "ทำจริง" ไม่เน้นการขายฝัน แต่เน้นการลงมือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จเป็นรูปธรรม
ทางด้าน นายชณทัต ได้กล่าวแสดงความพร้อมในการรับหน้าที่นี้ว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เขต 6 พญาไท-ดินแดงให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงง่าย และพร้อมรับฟังทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งเรื่องปากท้อง สาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิต
"ผมขออาสาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมทำงานหนักและทำจริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องชาวดินแดงและพญาไท ผมเชื่อมั่นว่าการเมืองที่สร้างสรรค์คือการเมืองที่ประชาชนพึ่งพาได้จริงครับ" นายชณทัต กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพญาไทและดินแดง ร่วมกันสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจริง เพื่อเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงและร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป