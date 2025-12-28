“พีระพันธุ์” ไม่ติด รทสช.เบอร์ไหน มั่นใจนำโชคหมด พร้อมพลิกโฉมประเทศไทย

“พีระพันธุ์” นำทีม รทสช. สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ-จับเบอร์พรรค มั่นใจเบอร์ไหนก็เป็นเลขนำโชค พร้อมพลิกโฉมประเทศไทย
วันนี้ (28 ธ.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นำโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตของพรรค นำผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อเข้าสมัคร
โดย นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ไม่มีหมายเลขพรรคในดวงใจเป็นพิเศษ เพราะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งมาถึง 10 ครั้ง พบว่าหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข แต่อยู่ที่การนำเสนอนโยบายและการเข้าถึงประชาชน
“หากประชาชนเชื่อมั่นในตัวเราและผลงานของเรา ไม่ว่าจะได้หมายเลขใด ประชาชนก็พร้อมจะเทคะแนนให้ เลขนั้นก็คือเลขนำโชค” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายพีระพันธุ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาพลังงานซึ่งเป็นหัวใจหลักของค่าครองชีพ โดยยืนยันผลงานในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่สามารถลดค่าไฟได้จริง พร้อมรื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน ออกกฎหมายใหม่บังคับให้แจ้งต้นทุนราคาน้ำมันที่แท้จริง เลิกอิงราคาน้ำมันจากตลาดโลก เพื่อคุมราคาน้ำมันภายในประเทศ โดยมุ่งเป้าลดราคาน้ำมันเหลือเพียงลิตรละ 25 บาท
นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ ยังกล่าวถึงนโยบายความมั่นคง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และการดูแลสวัสดิการกำลังพล พร้อมประกาศจุดยืนของพรรคว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ตั้งใจมาทำงาน ไม่ใช่ หาเงิน
“พรรครวมไทยสร้างชาติทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เราไม่เกรงกลัวอิทธิพลหรือกลุ่มทุน พร้อมจัดการปัญหาหมักหมมของประเทศอย่างเด็ดขาดเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย” นายพีระพันธุ์ กล่าว