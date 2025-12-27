"พีระพันธุ์" นำรทสช.สมัครสส.กทม.ทั้ง 33 เขต ลั่นมั่นใจพร้อมเสนอนโยบายที่เป็นวิกฤติของประเทศ

"พีระพันธุ์" นำทัพ ผู้สมัคร สส.กทม. "รวมไทยสร้างชาติ" สมัครรับเลือกตั้ง ยันมั่นใจพร้อมเสนอนโยบายที่เป็นวิกฤติของประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและสีสันของกองเชียร์ที่ยกพลมาให้กำลังใจ
วันที่ (27 ธันวาคม 2568) ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง 33 เขต มาสมัครรับเลือกตั้งและจับสลากเบอร์ผู้สมัคร
.
บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 07.15 น. และทันทีที่นายพีระพันธุ์ นำผู้สมัคร สส.เขต กทม. ทั้ง 33 เขต เดินทางมาถึง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มกองเชียร์ที่มารออยู่ต่างส่งเสียงต้อนรับอย่างกึกก้อง พร้อมชูป้ายให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง 33 เขต และโบกธงสัญลักษณ์พรรครวมไทยสร้างชาติตลอดทาง
.
นายพีระพันธุ์ ยืนยันว่า พรรครวมไทยสร้างชาติมีความมั่นใจในสนามเลือกตั้ง กทม. และพร้อมที่จะนำเสนอนโยบายของพรรคให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นวิกฤติของประเทศ ทั้งปัญหาปากท้อง ปัญหาหนี้สิน ปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ต้องเดินหน้าให้สุดไม่ใช่แค่เดินไปถอยไป รวมถึงการให้กำลังใจทหาร รวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน สแกมเมอร์
.
นอกจากนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติยังมีนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาพลังงานที่ได้ทำมา 2 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดราคาพลังงาน ทั้งราคาค่าไฟฟ้าที่ต้องต่ำกว่า 3.3 บาทต่อหน่วย ขณะที่ราคาน้ำมันต้องต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ซึ่งทำได้จริงและเด็ดขาด รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และอนาคตของเด็กที่อยากเรียนต้องได้เรียน เพื่อให้สังคมดีขึ้น