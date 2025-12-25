รทสช.เล็งยกระดับสวัสดิการทหาร ออกรบได้ 2 แสน ทหารเกณฑ์ รับ 1.5 หมื่น สร้างอาวุธ-รั้วกั้นเขมร

รทสช.ประกาศยกระดับสวัสดิการทหาร ออกรบได้ 2 แสน ทหารเกณฑ์ รับ 1.5 หมื่น สร้างอาวุธ สร้างรั้วกั้นเขตแดนกัมพูชา
วันนี้ (25ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘พรรครวมไทยสร้างชาติ’ ประกาศจุดยืนเด็ดขาด วางนโยบายความมั่นคง ยกระดับสวัสดิการทหาร เสริมศักยภาพประเทศ
.
- ออกรบ รับ 200,000 บาท เกณฑ์ทหาร สมัครใจ รับ 30,000บาท
- ทหารเกณฑ์ รับ ‘เงินเดือน + เงินเพิ่ม’ ช่วยค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท
- สร้าง ‘อาวุธ’ พัฒนา ‘อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ’ เร่งด่วน!
- ดูแลครอบครัว ทหาร ‘ผู้สูญเสีย’ จากการป้องกันประเทศ ลูกไม่ต้องออกจากบ้านพัก รับราชการทหาร'ต่อ
- สร้างรั้ว ไทย-กัมพูชา กั้นเขตแดนไทยไม่ให้ใครมารุกล้ำอธิปไตย
.
