เหยื่อกว่า 30 คน บุกร้อง ปคบ.เอาผิดเจ้าของโครงการคอนโดฯ ก่อสร้างไม่ตรงปก

ผู้เสียหายกว่า 30 คน บุกร้อง ปคบ.เอาผิดเจ้าของโครงการคอนโดฯ ดังย่านรัชดา-ลาดพร้าว ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ซ้ำเมินเยียวยาความเสียหาย
วันนี้ (15 ธ.ค.) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พาผู้เสียหายกว่า 30 คน ที่ซื้อคอนโดมิเนียมแก่งหนึ่ง ย่านรัชดา-ลาดพร้าวเข้าร้องทุกข์กับพล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. เพื่อแจ้งความและขอให้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ว่าเข้าข่ายข้อหาฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ หลังซื้อคอนโดฯไปแล้ว แต่กลับพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทำให้ได้รับความเสียหาย
นายอรรถวิชช์ เปิดเผยว่า โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวเริ่มเปิดขายตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บางโครงการสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงปก พบปัญหาน้ำท่วมชั้น 1 จนระบบไฟฟ้าเสียหายทั้งอาคาร ผู้พักอาศัยต้องย้ายออกโดยไม่ได้รับการเยียวยา ผู้ซื้อที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่กลับถูกล็อกห้อง ไม่ได้รับกุญแจ ขณะที่บางโครงการรับเงินสินเชื่อส่วนต่างสำหรับตกแต่งห้องจากธนาคารไปแล้ว แต่ไม่ยอมโอนคืนให้กับผู้ซื้อตามที่ตกลง นอกจากนี้ 3 โครงการล่าสุด ที่เริ่มเปิดขายในช่วง 2564-2566 ผู้เสียหายผ่อนดาวน์ไปแล้ว 2 ปีจนครบยอดแล้ว แต่โครงการก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ล่าช้า บางโครงการก็ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างด้วยซ้ำ ทั้งที่ผู้เสียหายผ่อนดาวน์กับบริษัทเจ้าของโครงการโดยตรง ปัจจุบันผู้ซื้อทำเรื่องขอยกเลิกสัญญากับบริษัทไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยา ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการนี้ มีเจ้าหน้าที่ธนาคารรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการปล่อยกู้ให้ผู้เสียหายเกินวงเงินมูลค่าคอนโดฯ
ขณะที่กลุ่มผู้เสียหาย บอกว่า การผ่อนดาวน์กับโครงการ ผู้ซื้อต้องส่งเดือนละ 5,900 บาท รวมระยะเวลา 2 ปี เป็นเงินรวม 160,000 บาท แต่ปรากฎว่าโครงการกลับมีเพียงแค่เสาเข็ม เมื่อไปทวงถาม ก็ถูกเจ้าหน้าที่โครงการบ่ายเบี่ยง อ้างว่าช่างไม่อยู่ วัสดุยังไม่มา และขอให้มั่นใจว่าโครงการเสร็จทันแน่นอน เพราะใช้เทคโนโลยีก่อสร้างแบบใหม่ สร้างได้รวดเร็ว ทำให้ผู้ซื้อหลงไว้ใจ แต่เมื่อครบกำหนดผ่อนดาวน์ครบแล้ว โครงการกลับไม่คืบหน้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ จึงต้องยกเลิกสัญญาเงินดาวน์กับทางบริษัท แต่บริษัทก็ยังนิ่งเฉย ไม่เยียวยาหรือคืนเงิน หนำซ้ำยังผุดโครงการคอนโดมิเนียมอื่นขึ้นมาเรื่อย ๆ
นอกจากนี้มีผู้เสียหายบางคนส่งเงินดาวน์ให้โครงการ แต่ชื่อบัญชีธนาคารรับเงิน กลับเป็นของอีกโครงการหนึ่ง แม้จะเป็นโครงการในเครือเดียวกัน แต่ก็ยังถือว่าเป็นคนละโครงการ โดยเจ้าของโครงการยังอ้างด้วยว่ามีดีเจชื่อดังมาซื้อโครงการดังกล่าว ทำให้บางคนหลงเชื่อมาซื้อโครงการนี้ ก่อนที่ภายหลังดีเจชื่อดังจะออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ซื้อคอนโดแห่งนี้ เพียงแค่มีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันกับคอนโดฯ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.สุทธิสาร แล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา เคยรวมตัวไปร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. มาแล้ว และวันนี้ก็มาแจ้งความกับตำรวจ บก.ปคบ. เพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเข้าข่ายความผิดอาญา ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน