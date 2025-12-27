รทสช.หวังปักหลัก สส.กทม.ครบ 33 เขต ย้ำเข้ามาทำงาน ไม่ใช่เล่นการเมือง

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ นำทีมผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เดินทางมายื่นเอกสารลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ มุ่งมั่นว่าจะได้ สส.กทม. ทั้ง 33 เขต ขอให้ประชาชนช่วยสนับสนุน เพราะเราพิสูจน์ว่าเข้ามาทำงาน ไม่ได้เข้ามาเล่นการเมือง ตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนแรกที่ไม่เคยขึ้นค่าไฟ แถมลงมาเรื่อยๆ รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งปีหน้าเตรียมกฎหมายที่เป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โดยต้องมีการตรวจสอบดูแลมากขึ้น ซึ่งกฎหมายผ่านไป 90% เหลือให้ทางคณะทำงานนายกรัฐมนตรีตรวจสอบ ก่อนเข้าคณะรัฐมนตรี แต่เสียดายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อน
ขณะที่นายอรรถวิชช์ มั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะปักหลักเขตใน กทม. ได้แน่ เรื่องค่าไฟจาก 4.70 บาท ลงมาที่ 3.94 บาท เราแก้ที่โครงสร้างมาแล้ว มั่นใจว่าถ้าได้ทำต่อจะลดไปอีก จะทำให้ถึง 3.33 บาท เพื่อประชาชนทั่วประเทศ ก่อนทิ้งท้ายว่า นโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติ หลักๆ คือแก้วิกฤต ยกเลิกเครดิตบูโร เรามีผลงานในอดีต และจะใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นตัวชี้วัด