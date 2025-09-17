“อรรถวิชช์” ยัน “พีระพันธุ์” ทำแต่งานไม่ได้หวังเป็นนายกฯ อวยเป็นรมว.พลังงาน ดีที่สุด

อดีตส.ส.ปชป. ยัน “พีระพันธุ์” ทำแต่งาน ไม่ได้หวังตำแหน่งนายกฯ แต่ก็ มีโอกาสตามแคนดิเดต อวยเป็นรมว.พลังงาน ที่ดีที่สุด
วันที่ (17 ก.ย. 2568) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก ระบุว่านายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค ทำแต่งาน ไม่ได้หวังตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีพลังงานที่ดีที่สุด ตั้งแต่เคยเห็นมา
โหวตนายกรัฐมนตรี ล่าสุด รทสช.ก็ไม่ได้โหวตให้เพื่อไทยเลย แม้แต่เสียงเดียว และตอนจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิม ก็ยังไม่มีการเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรี ของทุกพรรคก็อาจเป็นนายกฯได้ทั้งนั้น นายพีระพันธุ์เองก็มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้
“แต่ผมยืนยันได้ว่า คุณพีระพันธุ์พูดในที่ประชุม รทสช.ว่า คุณพีระพันธุ์ไม่ได้ต้องการเป็นนายกฯ เอง" นายอรรถวิชช์ ระบุ