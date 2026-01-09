ชาวนนท์ ฝาก “พีระพันธุ์” แก้โกง–ปราบยาเสพติด–คุมค่าไฟ หนุนคนจริง ทำงานเพื่อประชาชน

“พีระพันธุ์” ลงหาเสียงบางบัวทอง ชาวนนท์ฝากแก้โกง–ปราบยาเสพติด–คุมค่าไฟ สะท้อนปัญหาค่าครองชีพพุ่ง รับเดินหน้ารักษาความสงบ ลดค่าพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้(9 ม.ค. 69 ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้า พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชน หมู่บ้านพฤกษา 3 และตลาดบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. นนทบุรี ได้แก่ร.ท.ภาคย์ธนณิศ นุชน้อย เขต 1 เบอร์ 7, นายปราโมทย์ พันธุ์เกตุ เขต 2 เบอร์ 10, นายประชา มีเหม็ง เขต 3 เบอร์ 4, น.ส.ณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง เขต 4 เบอร์ 10, นายสุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ เขต 5 เบอร์ 9, นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ เขต 7 เบอร์ 9 และนายสุธี ทองสวัสดิ์ เขต 8 เบอร์ 1
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยผู้นำชุมชนได้เข้าหารือถึงปัญหาค่าพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพีระพันธุ์จะสามารถแก้ไขโครงสร้างราคาพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้ หากได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
จากนั้น นายพีระพันธุ์ได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพฤกษา 3 และตลาดบางบัวทอง โดยกลุ่มแม่ค้าได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ทั้งปัญหายาเสพติด ลักขโมย และการทะเลาะวิวาท พร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองทำงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง ไม่ใช่เฉพาะช่วงหาเสียง นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ยังย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
ด้านนายพีระพันธุ์ยืนยันว่า พรรครวมไทยสร้างชาติให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าปราบปรามการทุจริตและยาเสพติดอย่างจริงจัง ตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่