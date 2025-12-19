รวมไทยสร้างชาติขยับเกมการเมืองราชบุรี ตั้งตัวแทนพรรค วางโครงสร้างจังหวัด เตรียมส่งผู้สมัครครบ 5 เขต

ราชบุรี - รวมไทยสร้างชาติ เดินหน้าปักหมุดการเมืองราชบุรี แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด วางโครงสร้างการทำงานระดับพื้นที่ เสริมความพร้อมก่อนเลือกตั้ง เล็งประชุมใหญ่ 22 ธ.ค.นี้ คัดผู้สมัคร ส.ส. ครบทั้ง 5 เขต
พรรครวมไทยสร้างชาติ จัดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อวางโครงสร้างการทำงาน เสริมความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ โดยมี นายภิญโญศิลป์ สังวาลย์วงศ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายกษิติธร อัศวพงศ์วานิช ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินงานในการคัดเลือกและแต่งตั้งตัวแทนศูนย์ประสานงานพรรคในพื้นที่
ผลการประชุม มีมติแต่งตั้งตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสืบศักดิ์ ศรีพุก, นางสาวพรภคนันทน์ บุตรจีน และนายวัฒนา เรืองวีระยุทธ
บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางฐาปนีย์ ป้อมเสือ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดราชบุรี มีกำหนดจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาและคัดสรรบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัดราชบุรี โดยมุ่งเน้นผู้สมัครที่มีความพร้อม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสามารถสะท้อนปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
ด้าน นายกษิติธร อัศวพงศ์วานิช เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้แต่งตั้งตัวแทนพรรคในจังหวัดราชบุรีเกือบครบทุกเขตแล้ว เหลือเพียงบางพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดสรรอย่างรอบคอบ พร้อมย้ำว่า แนวทางการกำหนดนโยบายหาเสียงจะดำเนินไปในทิศทางเดียวกับ นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานเป็นหลัก ทั้งค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน และก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
นอกจากนี้ พรรคยังให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหากลุ่มทุนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในจังหวัด โดยยืนยันจะผลักดันให้เกิดความโปร่งใส ไม่เปิดช่องให้ทุนต่างชาติหรือกลุ่มทุนใดเข้ามาครอบงำพื้นที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวราชบุรีเป็นสำคัญ
การขยับตัวครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของพรรครวมไทยสร้างชาติ ในการวางรากฐานทางการเมืองระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนชาวราชบุรีในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง