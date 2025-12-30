"เท้ง" หาเสียงสมุทรปราการ ชูจัดการมลพิษและปฏิรูปกม. หวังฟื้นฟูและดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบเต็มที่

หัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงที่สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไทย พร้อมชูนโยบายเดินหน้าจัดการมลพิษและปฏิรูประบบกฎหมาย หวังฟื้นฟูและดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเต็มที่
วันที่ (30 ธันวาคม 2568) ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. ลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงบ่าย โดยขึ้นรถแห่จากตลาดปากน้ำ ไปยังอำเภอพระประแดง และปิดท้ายที่ตลาดนัดลานทราย
.�ในพื้นที่สมุทรปราการ พรรคประชาชนส่งผู้สมัคร สส. ครบทั้ง 8 เขต ดังนี้ พนิดา มงคลสวัสดิ์ เขต 1 (เบอร์ 7), รัชนก สุขประเสิรฐ เขต 2 (เบอร์ 7), พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ เขต 3 (เบอร์ 4), ชนสิษฎ์ ยอดฉิม เขต 4 (เบอร์ 2), นิตยา มีศรี เขต 5 (เบอร์ 11), วีรภัทร คันธะ เขต 6 (เบอร์ 7), บุญเลิศ แสงพันธุ์ เขต 7 (เบอร์ 8), เทพฤทธิ์ ภาษี เขต 8 (เบอร์ 9) �.�ณัฐพงษ์พร้อมผู้สมัคร สส. กล่าวขอบคุณประชาชนที่ออกมาต้อนรับเนืองแน่น พร้อมให้กำลังใจให้สู้ศึกเลือกตั้งเต็มที่ โดยณัฐพงษ์ได้รับฟังปัญหาที่สะท้อนจากประชาชนขณะพบปะกัน จากนั้นจึงได้กล่าวถึงนโยบายที่พรรคประชาชนหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลประชาชนก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศกำลังได้รับผลกระทบอยู่
.�โดยสะท้อนให้เห็นว่า บ้านเมืองกำลังขาดกฎหมายเปิดเผยข้อมูล หรือ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) ที่ทำให้รัฐไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า โรงงานแต่ละแห่งปล่อยมลพิษชนิดใด ปริมาณเท่าไร เป็นลักษณะกำกับดูแลแบบแยกส่วน ทำให้มีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อมีการร้องเรียนมากกว่าจะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดตั้งแต่เริ่ม ตลอดจนละเลยการประเมินถึงศักยภาพในการรองรับมลพิษในแต่ละพื้นที่ และปล่อยให้เป็นภัยต่อประชาชนที่เกิดขึ้นซ้ำซาก�.�ด้วยเหตุนี้ ณัฐพงษ์จึงได้ย้ำแนวทางนโยบายที่จะแก้ปัญหา หากได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลประชาชน ด้วยการเดินหน้าปฏิรูประบบกำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรมระบบกำกับดูแลมลพิษอุตสาหกรรม โดยตรากฎหมายเผยรายงานข้อมูลมลพิษสำหรับสาธารณะ (PRTR), แบ่งเขตมลพิษชัดเจน เชื่อมโยงข้อมูลโรงงาน ไปจนถึงลงทุนระบบจัดการขยะ เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน เช่น จัดการเรื่องหลุมฝังกลบ จัดการโครงสร้างจัดการมลพิษที่ไร้เอกภาพ เป็นต้น