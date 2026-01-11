"ลิซ่า" ปลื้มคนตรังเข้าใจพรรคส้ม หวังเซอร์ไพรส์กูรูการเมือง ฟุ้งคนใต้กาเพื่อลูกหลาน-อนาคตที่ดีกว่า

ผู้สมัครสส.พรรคส้ม ปลื้มคนตรังเข้าใจความมุ่งมั่นพรรคประชาชน หวังจะเซอร์ไพรส์กูรูการเมือง ฟุ้งคนใต้กาเพื่อลูกหลานและอนาคตที่ดีกว่า
วันที่ (11 มกราคม 2569) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนได้เข้าพื้นที่หาเสียงช่วย นายปองคุณ อารยะทรงศักดิ์ ผู้สมัคร สส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาชน เบอร์ 5 ซึ่งหลังลงจากเวทีปราศรัยที่ อ.กันตัง จ.ตรัง มีประชาชนคนหนึ่งเดินมาพูดคุยด้วยและชื่นชมว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคที่กล้าชน บอกนโยบายของตัวเอง ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จึงชนะเลือกตั้งอันดับ 1 เพราะประชาชนตื่นตัวมาก่อนแล้ว แต่วันนั้นยังทำอะไรไม่ได้เพราะคนไทยยังอยู่ในโครงสร้างแบบเดิม
น.ส.ภคมนได้ขอบคุณประชาชนที่มองเห็นคุณค่าว่าพรรคประชาชนจะเดินไปข้างหน้า พร้อมกล่าวว่าพรรคจะรักษาจุดยืนนี้ไว้ให้มั่นคง
"ลิซ่าเชื่อว่าโหวตเตอร์คนรุ่นใหม่จะมองเห็นคุณค่าอย่างที่คุณลุงบอกว่าสังคมประชาชนเดินไปข้างหน้าแล้ว การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ต้องการรองรับคนกลุ่มนี้ และเราก็เป็นพาหนะที่จะนำพาผู้คนไปสู่จุดหมายนั้น"
น.ส.ภคมน กล่าวว่า ความหวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ภารกิจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของทุกคนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง และมั่นใจมากว่าผลการเลือกตั้งที่ภาคใต้ครั้งนี้จะเซอร์ไพรส์กูรูการเมือง ยิ่งหาเสียงยิ่งชัดเจน คนใต้ต้องการอนาคตที่ดีกว่า กาเพื่อลูกหลาน