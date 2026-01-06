“แสวง” ยัน “บิ๊กป้อม” ลาออกจากหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่กระทบส่งผู้สมัคร สส.ลงเลือกตั้ง

เลขาฯ กกต. ยัน “บิ๊กป้อม” ลาออกจากหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่กระทบส่งผู้สมัคร สส.ลงเลือกตั้ง การรับรองส่งผู้สมัครถือว่าสมบูรณ์แล้ว
วันนี้ (6 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะส่งผลกระทบต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.หรือไม่ ว่า ตอนนี้ตนยังไม่ทราบว่ามีการลาออกหรือไม่ แต่ขออธิบายในแง่ของกฎหมาย ว่า พรรคการเมืองคือองค์กรหรือสถาบัน เป็นนิติบุคคล คนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในนั้นเมื่อลาออกไปก็จะมีคนมาทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวแทนอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นผู้รับรองผู้สมัคร สส.ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งการรับรอง ณ วันที่สมัครถือว่ามีความสมบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะลาออกก็ไม่มีผลกระทบอะไร เพราะจะมีคนมาทำหน้าที่แทน หรือรักษาการแทนตามกฎหมายพรรคการเมือง และข้อบังคับพรรค การเมือง
สำหรับการสรรหาบุคคลมาทดแทนก็เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีตำแหน่งว่างจะต้องหาผู้มาดำรงตำแหน่งทดแทนภายในกี่วัน แต่ในช่วงที่ยังไม่มีก็จะมีผู้รักษาการแทน ตามข้อบังคับพรรคการเมืองที่ระบุเอาไว้