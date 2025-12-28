"ลุงป้อม" ยังไม่วางมือวิดีโอคอลให้กำลังใจแกนนำพปชร. ก่อนจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ ยันพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

“บิ๊กป้อม” ต่อสายวิดีโอคอลถึงแกนนำ พปชร. ให้กำลังใจและอวยพร ส่งสัญญาณความพร้อมก่อนจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ ยันพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ (29ธ.ค. 2568) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) วิดีโอคอลตรงถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง และแกนนำพรรค เพื่อให้กำลังใจและอวยพรความสำเร็จก่อนการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลาย พล.อ.ประวิตร มีสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรอทำข่าวในพื้นที่ ย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่น พรรคมีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง