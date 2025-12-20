ไทยยึดคืนเนิน 350 สำเร็จ! หลังการปะทะดุเดือดเตรียมรับร่าง 2 ทหารกล้าลงจากยอดดอย

เพจ Army Military Force รายงานข่าวดีล่าสุด ทหารไทยปฏิบัติการรุกคืบยึดคืนพื้นที่เนิน 350 ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมสถาปนาพื้นที่และเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเนินเพื่อประกาศเอกราชเหนือแผ่นดิน ท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยในการเคลื่อนย้ายร่าง 2 ทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อมาตุภูมิลงจากสมรภูมิอย่างสมเกียรติ
วันนี้ (20 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" รายงานความคืบหน้าเหตุปะทะกันของทหารไทยและเขมรบริเวณเนิน 350 ระบุ ทหารไทยเข้ายึดคืนเนิน 350 ได้สำเร็จแล้ว เตรียมสถาปนาพื้นที่และรอปักธงชาติไทยเหนือยอดเนิน ขณะนี้กำลังเคลื่อนย้ายร่างสองทหารกล้าลงจากเนิน