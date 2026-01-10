“ชูวิทย์” ฟันธงพรรคส้มกู้ศรัทธายาก! ซัดใช้สถาบันหาเสียงจนกระแสตีกลับ จาก “พระเอก” สู่ “ผู้ร้าย”

“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” ฟาดแรง! ร่ายยาววิเคราะห์วิกฤตพรรคส้ม ชี้เดินเกมอันตรายจนศรัทธาล่มสลาย ซัดแรงจาก “พระเอก” กลายเป็น “ผู้ร้าย” ในสายตาประชาชน หลังนำสถาบันหลักมาเป็นเครื่องมือหาเสียง เตือนบทเรียนราคาแพงในการเลือกตั้ง 69 นี้ กู้ศรัทธายาก แม้ไร้คู่แข่งโจมตีแต่พังเพราะทำตัวเอง
วันนี้ (10 ม.ค.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ที่ออกวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยอย่างเผ็ดร้อน ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่พรรคส้มกำลังเผชิญกับ "กระแสตีกลับ" จากประชาชน ทั้งนี้ นายชูวิทย์ ได้ระบุข้อความว่า
"ยากที่พรรคส้มจะกู้ศรัทธาคืน
เมื่อพรรคส้มเอาศรัทธาของคนไทยมาใช้เป็นกระแสเพื่อหาเสียงผมเตือนมาตั้งแต่ช่วงแรกว่าพรรคส้มเดินเกมอันตราย ประชาชนต้องทบทวนการโหวตให้แต่ด้อมส้มหรือสื่อไม่เข้าใจ หาว่าผมโจมตีเพราะแค้นเคืองทั้งที่ผมปรารถนาดีต่อพรรคส้มมาตลอด เพราะเห็นเป็นคนรุ่นใหม่
แต่เมื่อพรรคส้มใช้วิธีการที่อันตรายเกินไปโดยใช้ทุกสถาบันหลักเป็น “เครื่องมือหาเสียง”ตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชนแม้ว่าจะมีความพยายามในการชี้แจง แก้ตัว กลบเกลื่อน ตามตื๊อชาวบ้านตอนไปเดินหาเสียงแต่ความเสียหายที่สร้างไว้ มันมากเกินกว่าใครในพรรคส้มจะแก้ไขได้
สงครามต่อต้านพรรคส้มจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่อเค้าความในใจของประชาชนพรรคส้มเก่งในการจับกระแส แต่ครั้งนี้กระแสย้อนตีกลับพรรคส้มเข้าเต็มข้อเดินไปที่ไหนถูกชาวบ้านปัดมือไล่หลัง ทั้งที่ไม่มีคู่แข่งทางการเมืองพรรคใดไปโจมตีทั้งหมดเป็นเพราะพรรคส้มทำตัวเองแท้ๆจนแปรสภาพจาก “พระเอก” กลายเป็น “ผู้ร้าย” ในพริบตา
กระแสพรรคส้มพลิกกลับจาก “ความเอ็นดู“ เป็น “ความเกลียดชัง”นี่คือบทเรียนราคาแพงที่พรรคส้มจะต้องได้รับในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเคยเป็นมิตร และผู้สนับสนุนพรรคส้มแต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมือง ผมต้องเลือกบ้านเมืองก่อนและผมเชื่อว่า มีคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครอีกมาก ที่คิดแบบผม"