พรรคส้มโวใต้ไม่สนบ้านใหญ่-บ้านใหม่ เชื่อกระสุนมาแน่แต่กระแสพร้อมสู้ เป้ารักษาแชมป์ภูเก็ต-นคร 4 เขต

‘ภคมน‘ แม่ทัพภาคใต้ ปชน.ไม่สนบ้านใหญ่-บ้านใหม่ เชื่อกระสุนมาแน่แต่กระแสพร้อมสู้ ตั้งเป้ารักษาแชมป์ภูเก็ต ปักหมุดเมืองคอนอย่างน้อย 4 เขต
วันนี้ (18 ธ.ค.68) นางสาวภคมน หนุนอนันต์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ว่า พรรคประชาชน ส่งผู้สมัคร สส.ภาคใต้ครบทั้ง 59 เขต เรามั่นใจว่าผู้ลงสมัครผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ส่วนการตั้งเป้าจำนวน สส.อาจจะเร็วเกินไป ยืนยันว่าจะทำงานเต็มที่ไม่ได้หวาดหวั่น แม้พื้นที่ภาคใต้จะเป็นพื้นที่ช่วงชิงมาก ทุกพรรคการเมืองพุ่งเป้าไปที่ภาคใต้ เช่นเดียวกับพรรคประชาชนที่มุ่งหวังจากปักธงภาคใต้
เมื่อถามว่าจะเรียกคะแนนเสียงในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรเนื่องจากมีพรรคเจ้าของพื้นที่ทั้งบ้านเก่า บ้านใหญ่ บ้านใหม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า ไม่ได้สนบ้านไหนเลย เพราะเรามีทิศทางการทำงานแบบพรรคประชาชน ยืนยันด้วยความจริงใจทำงานการเมืองด้วยความตรงไปตรงมา มั่นใจได้ว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนจะไปเคาะประตูบ้านแนะนำตัวกับประชาชนครบทุกพื้นที่ด้วยตนเองโดยเราจะใช้ความจริงใจมั่นใจว่าประชาชนจะสัมผัสได้ ภาคใต้อาจจะไม่เหมือนพรรคอื่นแต่ผู้สมัครทุกคนเข้าใจพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี
ส่วนกระแสจะสู้กระสุนได้หรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า ตอนนี้อาจจะวัดไม่ได้ว่ากระแสจะสู้กระสุนได้หรือไม่ แต่กระสุนคงมาแน่นอน สิ่งที่เราจะทำหลังจากนี้คือ เดินหน้าเต็มที่โดยในเดือน ม.ค.69 จะมีคาราวานครบทุกพื้นที่ภาคใต้ เรานำเสนอนโยบายได้โดยไม่ต้องอาศัยส่วนกลางทั้งหมด ผู้สมัครทุกคนจะสามารถเข้าไปนั่งในใจที่พี่น้องประชาชนได้ โดยการเลือกตั้งทั้งนี้ตนเองจะเป็นหลักในการลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงและปราศรัย ให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด
สำหรับความยากในการทำพื้นที่เลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 66 พรรคก้าวไกลได้คะแนนบัญชีรายชื่อมาเป็นลำดับ 1 แต่เป้าหมายในครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม จะทำอย่างไรให้คนที่เลือกบัญชีรายชื่อมาเลือก สส.เขต เป็นสิ่งที่ท้าทายมั่นใจว่าจะทำได้แม้เวลาจะน้อยนิดกว่าเดิม การเติบโตของพรรคและการขยายเครือข่ายพอจะการันตีได้ว่าพรรคประชาชนเข้าถึงพื้นที่ภาคใต้ได้มากขึ้น ส่วนจังหวัดที่คาดหวังเป็นพิเศษ เราคาดหวังทุกจังหวัด ส่วนจังหวัดละกี่คนกี่เขต จะต้องมีการพูดคุยในระดับยุทธศาสตร์อีกครั้ง แชมป์เก่าอย่างจังหวัดภูเก็ตจะต้องกลับมาให้ครบทุกเขต ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคาดหวัง 4 เขต
นายปกรณ์ อารีกุล ว่าที่ผู้สมัครรสส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาชน กล่าวว่า ตั้งแต่มีนางสาวภคมนช่วยสร้างกระแสการทำงานด้วยหัวใจ ผู้สมัครเดินง่ายขึ้น คนใต้ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ต้อนรับผู้สมัครของเรา เราเข้าได้ทุกที่ ตอนที่เป็นพรรคก้าวไกล หลายคนอาจจะกังวลว่า “ส้มอย่างนั้นอย่างนี้” แต่ครั้งนี้พรรคประชาชนไปได้ทุกพื้นที่
นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล อดีต สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน เชื่อว่าชาวจังหวัดภูเก็ตได้เห็นการทำงาน สส.พรรคประชาชนทั้ง 3 คนในพื้นที่ เห็นแล้วว่าจังหวัดที่มี สส.ของพรรคประชาชนดีขึ้นอย่างไร การเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่งรอบนี้จะมีรัฐบาลจากพรรคประชาชน