”เทพไท“ ชี้สัญญาณใช้อำนาจรัฐแทรกหาเสียง หลังย้ายขรก.มท.ถี่ยิบ เตรียมกลไกรัฐระดับพื้นที่รับเลือกตั้ง

อดีตสส.ปชป. ชี้สัญญาณใช้อำนาจรัฐแทรกการหาเสียง หลังพบการโยกย้ายขรก.มท.ถี่ยิบ ตั้งข้อสังเกต ผู้ว่าฯ–ปลัดจว.–นายอำเภอ ถูกจัดทัพต่อเนื่อง ก่อน–หลังยุบสภา รวมหลายร้อยตำแหน่ง สะท้อนข้อกังขา เตรียมกลไกรัฐระดับพื้นที่ รองรับศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ.
วันนี้ (11ม.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีตสส. นครศรีธรรมราช กล่าวถึงบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงนี้ว่า เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยพบว่าผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมืองบางพรรค เริ่มใช้กลไกอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ผ่านการสั่งการของข้าราชการประจำไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงสมาชิก อสม. เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวคะแนน ช่วยหาเสียง และเตรียมการซื้อเสียง
นายเทพไท ระบุว่า แม้จะมีการเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง โดยพบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดออกหนังสือเวียนไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไม่ช่วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงกลับมองว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเองอาจเป็น “ตัวการ” สำคัญ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ฝ่ายการเมืองมีบทบาทในการโยกย้ายแต่งตั้ง เพื่อเตรียมการรองรับการเลือกตั้ง
“ก่อนหน้านี้มีการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหลายครั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้ง โดยเห็นได้จากรูปแบบการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบางราย ที่ไม่ต้องไต่เต้าจากจังหวัดเล็ก ไม่ต้องโยกย้ายไปเป็นรองผู้ว่าฯ จังหวัดอื่น หรือบางรายได้ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ ในจังหวัดเดิม เพียงแค่สนองนโยบายหรือมีข้อตกลงกับฝ่ายการเมือง”
นายเทพไท ยังเปิดเผยว่า นับตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ มีการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ถึง 6 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 14 ตุลาคม 2568 โยกย้ายระดับรองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 45 ตำแหน่ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โยกย้ายแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 26 ตำแหน่ง วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ก่อนยุบสภา 1 วัน มีคำสั่งโยกย้ายสลับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 10 ตำแหน่ง วันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีคำสั่งโยกย้ายตำแหน่งอำนวยการระดับสูง และระดับนายอำเภอ รวม 203 ตำแหน่ง วันที่ 14 ธันวาคม 2568 หลังยุบสภา มีการโยกย้ายระดับปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนราชการกรม รวม 31 ตำแหน่ง และล่าสุด วันที่ 10 มกราคม 2569 มีคำสั่งโยกย้ายระดับปลัดจังหวัดและนายอำเภอ 3 คำสั่ง รวม 244 ตำแหน่ง
นายเทพไท กล่าวอีกว่า แม้กฎหมายหรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะห้ามรัฐบาลรักษาการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป ซึ่งต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี แต่รัฐบาลรักษาการกลับใช้ช่องว่างของกฎหมาย โดยให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ลงมาได้ โดยไม่ต้องผ่านมติ ครม.
“ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า การโยกย้ายระดับปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ซึ่งเป็นข้าราชการในสายปฏิบัติการที่ใกล้ชิดประชาชน อาจเป็นการจัดระเบียบอำนาจในกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หรือไม่”นายเทพไทกล่าว