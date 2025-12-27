ผบช.น.เผยไร้เหตุวุ่น-ร้องเรียนสมัครสส.กทม. ยันเป็นกลาง กกต.ย้ำหาเสียงอย่าใส่ร้าย-จูงใจ-สัญญาจะให้

“ผบช.น.“ เผย ยังไม่มีเหตุวุ่นวาย-แจ้งร้องเรียน สมัคร สส.กทม. วันแรก ย้ำ ตร.วางตัวเป็นกลาง ด้าน“ผอ.กกต.กทม.”ย้ำ ผู้สมัคร ระวังหาเสียงปีใหม่ อย่าใส่ร้าย-จูงใจ-สัญญาจะให้” เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้ง
วันนี้ (27 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนคร พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เดินตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับสมัคร โดยพล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า เราได้มีการเตรียมการวางแผนในเรื่องการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านจราจร และการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาของการรับสมัคร และเตรียมกำลังด้านการข่าว เพื่อติดตามกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่ได้มีรายงานเหตุความวุ่นวายที่อาจส่งผลกระทบต่อการรับสมัคร ส่วนจำนวนกองเชียร์ที่มาจำนวนมากถือเป็นสีสันและเป็นปกติของการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรกัน และจากนี้จะประสานกับกกต.ว่าต้องการให้ตำรวจช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเติมในเรื่องใด ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานให้วางตัวเป็นกลาง ซึ่งทุกคนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าอะไรควรทำหรือไม่ควร เพราะครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งแรก
ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ภาพรวม การรับสมัครสส.แบบเขต ในครึ่งวันเช้าของวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีสะดุด เพราะได้รับความร่วมมือจากทางกทม. และตำรวจ เป็นอย่างดี ผู้สมัครบางคนอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ไม่ชัดเจนได้ปรับแก้เรียบร้อย ส่วนผู้สมัครสส.กทม.ขณะนี้มี447 คน ซึ่งคาดว่าใกล้จะครบแล้ว เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา ที่มีประมาณ 497 คน ซึ่งบางคนที่ยังไม่มาสมัคร อาจอยู่ระหว่างตัดสินใจและจะมาสมัครวันสุดท้าย ซึ่งกกต.ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่31 ธ.ค.นี้ ภายใต้มาตรฐานและกติกาเดิมทุกอย่าง
ทั้งนี้ขอย้ำผู้สมัครที่ได้หมายเลข ประจำตัวเรียบร้อยแล้วให้ระมัดระวังการหาเสียงตามมาตรา 73 ในช่วงใกล้ปีใหม่ “ระวังเรื่องของการให้ เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด รวมถึงระหว่างเรื่องจัดมหรสพรื่นเริง การหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร“ เวลานี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เข้ามา.