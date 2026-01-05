xs
"อนุทิน" ยันไม่คิดดึงลูกชายช่วยหาเสียง ไล่สื่อไปถามเมีย ความหล่อยังสู้รุ่นลูกได้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” ยันไม่มีแนวคิดดึงลูกชายช่วยหาเสียง​ ยันเลือกตั้งไม่คิดสู้ใคร​ คิดแค่รับใช้บ้านเมือง ไล่สื่อไปถามเมีย ความหล่อยังสู้รุ่นลูกได้หรือไม่ ปัดให้ความเห็นแคมเปญ​ “เท้ง” เป็นนายกฯ ที่ดีกว่า​ ลั่นไม่เคยอวยตัวเอง บอก “ธนาธร” พูดถูก ไม่ได้รอบนี้ 4 ปีไม่ต้องเลือก


วันที่ 5 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย​ ที่ช่วงหนึ่งขอให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ว่า​ คำว่าทำตัวเป็นกลางก็ทั้งสองอย่างคือไม่ต้องไปเอื้อใคร​ หรือไปบี้ใคร​ ในฐานะที่เป็นข้าราชการ แต่ในฐานะส่วนตัวคงไปบังคับกันไม่ได้

เมื่อถามว่าขณะนี้หลายพรรคการเมืองเริ่มใช้กลยุทธ์นำลูกชาย​ ลูกสาวมาช่วยในการหาเสียง จะพิจารณา นำลูกชายมาช่วยงานการเมืองหรือไม่​ นายอนุทิน​ หัวเราะก่อนจะยืนยันว่า​ “ไม่มี” ครอบครัวของตนต่างคนต่างดูแลตัวเอง และเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไร​

ผู้สื่อข่าวจึงถามแซวว่า​ ความหล่อของนายกรัฐมนตรียังสู้ เด็กๆ ได้อยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ให้ไปถามภรรยาของตน
ส่วนเรื่องการหาเสียงจะมีหมัดเด็ดอะไรในช่วงโค้งสุดท้ายหรือไม่ นายอนุทิน​ กล่าวว่า เราจริงจังจริงใจ และทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าถ้าเขาเลือกเรามา​ เราก็ทำให้ประชาชนได้​ จะไปมีหมัดเด็ดไปชกกับใคร ไม่เอา​พอแล้ว

เมื่อถามถึงนโยบายกรุงเทพมหานครของภูมิใจไทยมีอะไรที่จะมัดใจคนกรุง นายอนุทินกล่าวว่า ก็นำเสนอนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงชายแดน​ และสิ่งแวดล้อม​ หรือปัญหา​ 4 ภัย

เมื่อถามว่าในการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ มีการประกาศกวาดเก้าอี้ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านใหญ่ นายอนุทินกล่าวว่า เราก็ต้องเข้าใจด้วย ​ มีพรรคที่ไหน จะเดินไปที่ไหนแล้วบอกว่า มาเพื่อเป็นที่ 2 ทุกคนต้องการไปเป็นที่หนึ่งทั้งหมด เป็นเรื่องปกติ ถ้าเข้าไปแล้วบอกอย่ามาเลือก​ มีพรรคอื่นอยู่แล้ว นั่นจึงเป็นเรื่องแปลก​ เพราะพรรคภูมิใจ​ไทย​ไปที่ไหนก็หวังว่าจะได้รับเลือกเหมือนกัน

ส่วนที่มีการตั้งเป้าจำนวน สส.มากกว่า 100 ที่นั่งนั้น คิดว่าพรรคภูมิใจไทยต้องสู้กับอะไร​ เพื่อให้เป็นไปตามเป้า นายอนุทินกล่าวว่า​ ไม่เคยคิดสู้อะไรกับใคร คิดแต่ว่าต้องเข้าไปรับใช้บ้านเมือง เข้าไปทำงานให้กับประชาชน ไม่ได้ไปสู้อะไรกับใคร
ส่วน มองอย่างไรถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์​ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกแคมเปญหาเสียงจะเป็นนายกฯที่ดีกว่านายกที่ผ่านมา นายอนุทิน​ นิ่งและคิดไปสักระยะก่อนกล่าว “ไม่รู้​ ไม่เคยชมตัวเอง”

ส่วนกรณีที่นายธนาธร​ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนออกมาระบุว่าอยากให้ประชาชนให้โอกาสพรรคประชาชน ถ้ารอบนี้ให้ไม่ได้ 4 ปีข้างหน้าไม่ต้องมาเลือกแล้ว นายอนุทินพยักหน้ารับ​ ก่อนกล่าวต่อว่า​ “ท่านก็พูดถูก”

เมื่อถามถึงกรณีที่ มีการวิจารณ์ว่าไม่ควรนำปัญหาชายแดนไปกัมพูชา มาใช้ในการหาเสียง​ นายอนุทิน​ ไม่ได้ตอบ​ เพียงแต่หันมาฟังคำถามเท่านั้น

