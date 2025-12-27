ผบช.น.เผยสมัคร สส.วันแรก ยังไร้เหตุวุ่นวาย เตือนหาเสียงช่วงปีใหม่ระวังผิด กม.เลือกตั้ง

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนคร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่รับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สนามกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า เราได้มีการเตรียมการวางแผนในเรื่องการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาของการรับสมัคร และเตรียมกำลังด้านการข่าว เพื่อติดตามกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่ได้มีรายงานเหตุความวุ่นวายที่อาจส่งผลกระทบต่อการรับสมัคร ส่วนจำนวนกองเชียร์ที่มาจำนวนมากถือเป็นสีสันและเป็นปกติของการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรกัน และจากนี้จะประสานกับ กกต. ว่าต้องการให้ตำรวจช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเติมในเรื่องใด ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานให้วางตัวเป็นกลาง ซึ่งทุกคนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าอะไรควรทำหรือไม่ควร เพราะครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งแรก
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ภาพรวมการรับสมัคร สส.แบบเขต ในครึ่งวันเช้าของวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีสะดุด เพราะได้รับความร่วมมือจากทาง กทม. และตำรวจ เป็นอย่างดี ผู้สมัครบางคนอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ไม่ชัดเจนได้ปรับแก้เรียบร้อย ส่วนผู้สมัคร สส.กทม. ขณะนี้มี 447 คน ซึ่งคาดว่าใกล้จะครบแล้ว เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา ที่มีประมาณ 497 คน ซึ่งบางคนที่ยังไม่มาสมัคร อาจอยู่ระหว่างตัดสินใจและจะมาสมัครวันสุดท้าย ซึ่ง กกต. ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ภายใต้มาตรฐานและกติกาเดิมทุกอย่าง
ทั้งนี้ ขอย้ำผู้สมัครที่ได้หมายเลขประจำตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ระมัดระวังการหาเสียงตามมาตรา 73 ในช่วงใกล้ปีใหม่ ระวังเรื่องของการให้ เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด รวมถึงระหว่างเรื่องจัดมหรสพรื่นเริง การหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร เวลานี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เข้ามา