ผอ.กกต.กาญจนบุรี ยืนยันสถานการณ์ชายแดนไม่กระทบเลือกตั้ง

กาญจนบุรี – ผอ.กกต.กาญจนบุรี ย้ำการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 8 ก.พ. 2569 เดินหน้าตามกำหนด ชี้สถานการณ์ชายแดนไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ขณะที่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี มอบรอง ผบก.เป็นหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดช่วงหาเสียง หวังการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเป็นธรรม
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การรับสมัคร ส.ส.วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครจากหลายพรรคเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครในเวลา 08.30 น. จากนั้นจะมีการจับสลากลำดับการยื่นสมัคร ซึ่งลำดับดังกล่าวจะเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ในการหาเสียง
สำหรับสถานที่รับสมัครในครั้งนี้ ใช้อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้สมัครและกองเชียร์ได้อย่างเหมาะสม โดยขอความร่วมมือทุกฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดการรับสมัคร
ผอ.กกต.กาญจนบุรี ยังกล่าวถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่า ยังคงใช้กฎหมายเดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2564 โดยผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค รวมถึงมีหนังสือยินยอมจากพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง
หลังจากได้รับหมายเลขประจำตัวแล้ว ผู้สมัครต้องแจ้งรายละเอียดการหาเสียง เช่น รถที่ใช้หาเสียง และจำนวนผู้ช่วยหาเสียงต่อ กกต. พร้อมย้ำว่าการหาเสียงควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยนำเสนอนโยบายของตนเองและพรรค หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงหรือกระทำการใดที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ผอ.กกต.กาญจนบุรี ยังขอความร่วมมือผู้สมัครทุกพรรคให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน โดยในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 21 สถานี
ส่วนกรณีสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ผอ.กกต.กาญจนบุรี ระบุว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณจาก กกต.ส่วนกลางให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกตั้ง โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นไปตามแผน
ด้าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานงานกับ กกต.จังหวัดอย่างใกล้ชิดในการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดกระบวนการเลือกตั้ง โดยได้จัดตั้ง “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงการหาเสียงของผู้สมัคร โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็นหัวหน้าชุด หากพบเหตุหรือปัญหาใดจะประสาน กกต.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ยังฝากถึงประชาชนชาวกาญจนบุรี ขอให้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ใจ และร่วมกันสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะวางตัวเป็นกลางและดูแลความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบและเป็นธรรม