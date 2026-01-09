เดือดเลือกตั้ง อบต.ช้างกลาง! ปูด สส.ยกพวกขู่อดีตกำนันหัวคะแนนเบอร์ 1 “บิ๊กโอ” ปัดทำร้ายคนแก่ แถมฟ้องคืน

เลือกตั้ง อบต.ช้างกลางระอุ! ชาวบ้านโพสต์แฉ “สส.ผู้ทรงเกียรติ” ยกพวกข่มขู่อดีตกำนันหัวคะแนนเบอร์ 1 ด้าน “บิ๊กโอ” โพสต์กลับ นักเลงพอ ไม่คิดทำร้ายคนแก่ แถมแจ้งความข้อหาใส่ร้าย-บิดเบือน ลั่นควรแข่งกันด้วยผลงาน ไม่ใช่ความขัดแย้ง
วันนี้ (9 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยิ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บรรยากาศการแข่งขันเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 7 ที่เกิดความขัดแย้ง เมื่อ นางสุนาถยา กิจจะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 มกราคม เวลาประมาณ 17.00 น. โดยมีเนื้อหาว่า มี “สส.ผู้ทรงเกียรติ” พร้อมกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 6 คน ขับรถยนต์มาจอดขวาง ก่อนเรียกบิดาของตนให้ออกมาพบ
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุบิดาของผู้โพสต์ คือ นายวิเชียร ทิพย์สุราษฎร์ อายุ 81 ปี อดีตกำนันตำบลช้างกลาง และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับครอบครัวอย่างมาก
หลังเกิดเหตุ บิดาปลอดภัยดี มีสภาพร่างกายแข็งแรง และยังมีกำลังใจดี พร้อมระบุว่า ได้ไปลงบันทึกประจำวัน ไว้เป็นหลักฐานแล้ว พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความเชิงสะท้อนถึงบรรยากาศการเมืองในช่วงใกล้การเลือกตั้งว่า “การเมืองที่สร้างสรรค์ ต้องแข่งขันกันด้วยผลงาน”
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า แม้โพสต์ดังกล่าวจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ “สส.ผู้ทรงเกียรติ” ว่าเป็นใคร แต่ต่อมา นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ ผู้สมัคร สส.เขต7 นครศรีธรรมราช พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน ใจความว่า #ไหนว่าการเมืองสร้างสรรค์.ที่พวกคุณทำใส่ร้ายชัดๆ#
#อย่าเบี่ยงเบนประเด็น..เพื่อหวังผลทางการเมือง
#บิ๊กโอนักเลงพอ..ไม่เคยคิดหรือทำร้ายคนแก่
- ใช้รถหาเสียงผู้สมัครนายก มาโจมตี ใส่ร้าย ใช้คำหยาบ หลัง 5 โมงเย็น เลยเวลาหาเสียง (ผมมาอธิบายผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงถูกต้องกฎหมาย ลุงเชียร ได้ยืนเป็นผู้ช่วยหาเสียงยัง ผมมาช่วยหาเสียงผิดตรงไหน)
- นำข้อความเป็นเท็จ มาโพสต์ บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(ขับรถยนต์มาขวาง แต่รถยนต์จอดในซอย คุยกันประสาคนรู้จัก ไหนชายฉกรรจ์ที่ว่า)
#ใส่ร้ายบุคคลอื่น ผ่านโซเชียล ผิดกฎหมาย
#ขออนุญาติแจ้งความดำเนินคดี เพื่อปกป้องชื่อเสียง
ทั้งนี้ ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากการที่นายก้องเกียรติ ขึ้นปราศรัยโจมตีนายสืบฉัตร แก้วเกิด (โอเล่) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช้างกลาง เบอร์ 1 ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญ นางชุตินธร บุณยเกียรติ (กำนันภา) ซึ่งภรรยานายก้องเกียรติ ที่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบต.ด้วย เช่นกัน
ต่อมา นายวิเชียร ซึ่งให้การสนับสนุนนายสืบฉัตรได้ขึ้นรถแห่ปราศรัยโจมตีตอบโต้ ทำให้นายก้องเกียรติเกิดความไม่พอใจ และนำชายฉกรรณ์กลุ่มหนึ่งไปปิดล้อมรถและทำการข่มขู่ และยังได้แจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ช้างกลาง ในข้อหานำข้อมูลอันเป็นความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น และใส่ร้ายด้วยความเท็จ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร
สำหรับ นายสืบฉัตร และ นางชุตินธร ถือเป็นคู่แข่งสำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะมีการแข่งขันกันสูงชนิดที่ต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้ โดยการเลือกตั้งนายก อบต.ช้างกลาง จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. นี้