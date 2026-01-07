ภท.ร้องกกต.-ปอท.เอาผิดพรรคส้ม-กองเชียร์ ปั่นเฟกนิวส์บิดเบือนนโยบาย หมายเลขพรรคให้กาเบอร์ผิด

"ศุภชัย" ร้อง กกต.-ปอท. เอาผิดพรรคปชน.และกองเชียร์ ปั่นเฟกนิวส์โลกออนไลน์ ให้ร้ายบิดเบือนนโยบาย หมายเลขพรรค นำชื่อ “อนุทิน” ใส่พ่วงเบอร์พรรคปชน. หวังให้ชาวบ้านหลงเชื่อกาผิดเบอร์
วันที่ (7 มกราคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้พบกระบวนการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หลอกลวง สร้างความสับสนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ “เข้าคูหากาเบอร์ 46 ทั่วประเทศนะคะ เสี่ยหนูนโยบายดีมาก” พร้อมตกแต่งตัวเลขชื่อ “อนุทิน” ให้กลายเป็นเลข 46 ซึ่งไม่ใช่หมายเลขของพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นของพรรคประชาชน โดยความเป็นจริงแล้ว พรรคภูมิใจไทยได้หมายเลข 37 บัตรสีชมพู การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา 73
นอกจากนี้ ยังพบการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในลักษณะใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทย เช่น การอ้างว่าพรรคมีท่าทีเกี่ยวกับการถวายคืนพระราชอำนาจ การเพิ่มโทษตามมาตรา 112 การเพิ่มงบประมาณให้สถาบันฯ รวมถึงการนำนโยบายเก่าปี 2566 มาดัดแปลง เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดในนโยบายปัจจุบัน
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า พรรคประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของบุคคลเหล่านี้ ที่ทำให้ประชาชนหลงผิด เป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้การเข้าใจผิด แต่กลับนิ่งเฉยไม่ระงับยับยั้งบรรดาหัวคะแนนหรือกองเชียร์ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม มาตรา 132 ของกฎหมายเลือกตั้ง สส.
"วันนี้พรรคภูมิใจไทยจะเดินทางไปร้องต่อเลขาธิการ กกต. เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย และจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีผู้ใช้ต่างๆ เช่น ชื่อ ‘Khiw Khiw’ หรือ ‘Nutchuwin Muangkote’ ที่โพสต์ข้อความเหล่านี้ด้วยเจตนาที่จะให้การสนับสนุนพรรคประชาชน และให้ กกต.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนตามบทบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งต่อไป" นายศุภชัย