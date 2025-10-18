xs
พท.แจ้งขอยุติโพสต์ข้อความ -ภาพ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงผ่านทุกช่องทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอยุติการโพสต์ ข้อความ ภาพ หรือกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 17.45 น.จนกว่าจะลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จ