“เท้ง” รับหนีไม่พ้นคมหอกเคยเปลี่ยนพรรคที่ 1 เชื่อแกนนำรู้ข้อ กม.ดี ชวนใช้สิทธิเลือกนายกฯ-กำหนดหน้าตา รบ.

“ณัฐพงษ์” เผย เลข 46 เป็นเลขที่ ปชช.พร้อมเลือก ยอมรับหนีไม่พ้นคมหอกคมดาบหลังเคยเป็นพรรคอันดับ 1 แต่เชื่อมั่นในแกนนำพรรครู้ข้อกฎหมายดี ชวน ปชช.ออกมาใช้สิทธิ เพราะทุกเสียงของทุกคนไม่ใช่แค่เลือก สส.แต่เลือกนายกรัฐมนตรีและกำหนดหน้าตารัฐบาล
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวภายหลังการจับเบอร์พรรคการเมืองได้เบอร์ 46 ว่า เป็นเลขที่ประชาชนพร้อมที่จะเลือก ตนเชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทุกคนคงให้ความสนใจ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ชี้ชะตาของประเทศ ซึ่งพวกเราทุกคนจะลงพื้นที่ทำงานหนัก ทำให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนโยบายและหมายเลขของเรา ซึ่งหลังจากนี้จะลงพื้นที่หาเสียงทันที
สำหรับนโยบายของพรรคไม่ได้มีข้อกังวลใดๆ แต่ความท้าทายหลังจากนี้ คงเป็นเรื่องการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิใช้เสียง กันเยอะๆ เพื่อให้เห็นนโยบายและความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะเท่าที่ทราบคนไทยในต่างประเทศหลายคนยังไม่ได้ลงทะเบียน เมื่อวานมีโอกาสลงพื้นที่บางขุนเทียนพบปะพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่เป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ได้สอบถามก็ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะว่าไม่ทราบว่าต้องลงอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ ซึ่งยุทธศาสตร์การหาเสียงที่ผ่านมา 2 สนาม ไม่ว่าจะปี 62 หรือปี 66 เราได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หัวคะแนนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้เสริมสร้างปั้นแต่งขึ้นมา แต่เขาอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงเข้ามาร่วม ครั้งนี้ก็เชื่อว่า ทั้งแคมเปญการเปิดรับบริจาค ที่เรายืนยันในจุดยืน ว่าเงินที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า จะฝ่ามรสุมการจับตาจับผิดอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างไรก็หนีไม่พ้นเพราะเราเป็นพรรคอันดับ 1 แล้ว คงไม่มีใครประมาทหรือมองว่าเราเป็นม้านอกสายตา คมหอกคมดาบทุกอย่างก็คงพุ่งเป้ามาที่เรา แต่ส่วนตัวก็เชื่อมั่นในแกนนำของพรรคทุกคนและ ทุกคนรู้ดีว่าข้อกฎหมาย อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ซึ่งเรามีทีมมอนิเตอร์ การใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้ว และพร้อมชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
นายณัฐพงษ์ ฝากถึงคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดว่า ขอทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้เสียงของประชาชนสำคัญมากที่สุด เพราะไม่มีเสียง สว. มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
“ทุกเสียงของคุณนอกจากเลือก สส.แล้ว ยังเลือกนายกรัฐมนตรีและกำหนดหน้าตารัฐบาลได้อย่างแท้จริงด้วย หากใครเห็นความสำคัญแบบเดียวกับพรรคประชาชน ไม่อยากเห็นเครือข่ายสีเทามาครอบครองประเทศ อยากได้ในเรื่องการปฏิรูประบบราชการ อยากให้มีความทันสมัยอยากได้โมเดล ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่สร้างการเติบโต และความเป็นธรรมให้กับสังคม ก็ขอคะแนนสนับสนุนให้กับพรรคประชาชน”
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า หากใครยังไม่พอใจก็ขอให้ติดตามการทำงานการลงพื้นที่ เชื่อมั่นว่า หากได้ติดตามทุกการสื่อสารของพรรคประชาชน จากช่องทางที่ถูกต้อง มั่นใจว่า ตัวนโยบายและผู้สมัครของเราไม่แพ้พรรคอื่น
เมื่อถามว่า อาจจะถูกเปรียบเทียบกับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยุคนี้ประเทศมีปัญหาหลายอย่างรุมเร้า เราไม่ได้ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งคนเดียวเท่านั้น แต่เราต้องการผู้นำที่มีทีมที่เข้มแข็ง ซึ่งแคนดิเดตอีกทั้ง 2 คน ก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเราจะมีการเปิดตัวทีมผู้บริหารที่ดูแลงานทั้ง 4 ด้าน ในวันที่ 11 มกราคม 69 และสามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ในเว็บไซต์ และเชื่อมั่นว่า เรามามีความพร้อมที่สุดในการส่งมอบนโยบายให้เกิดขึ้นจริง ด้วยทีมบริหารมืออาชีพ ขอให้เชื่อมั่นเชื่อใจเราได้
เมื่อถามว่า จะสู้กับบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่อย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ได้บอกแต่ต้นว่าต้องการเข้ามาทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลง เราไม่ได้กังวลหรือกลัวที่จะไปเล่นในตามกติกาเขา ตนเชื่อว่า ในกติกาต้องสร้างสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนจริงๆ ไม่ใช่มาจากบ้านใหญ่
เมื่อถามถึงโพลสำรวจที่มีคะแนนนำ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราก็คงไม่ประมาทแต่ต้องขอบคุณทุกความคิดเห็น
ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า หากจะให้ง่ายที่สุด ไม่ต้องจำว่าเบอร์อะไรให้จำโลโก้ เข้าไปมองหาโลโก้ของพรรคส้มได้เลยลักษณะคล้ายเดิมและกาตรงนั้นได้เลย