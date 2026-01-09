ด่วน! "โจ๊ก" กินแห้ว ศาล ปค.สูงสุดยกฟ้องคดีฟ้อง "บิ๊กต่าย" ชี้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมาย

ด่วน !!! "บิ๊กโจ๊ก" พ่ายศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง ชี้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกม.แล้ว
วันนี้(9ม.ค.)ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร.ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 กรณีที่มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน โดยศาลฯเห็นว่า คำสั่ง ผบ.ตร. ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกตร.ที่ให้อำนาจไว้ในการพิจารณา โดยมีมูลเหตุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจระดับสูงที่โดนกล่าวหาด้วยข้อหาร้ายแรงจนศาลอาญาออกหมายจับซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดลหุโทษหรือเกิดขึ้นจากความประมาท คำสั่งดังกล่าวของพลตํารวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ซึ่งรักษาการ ผบ.ตร.จึงชอบด้วยกฎหมายเเละกฎหมายให้อำนาจกระทำได้
รวมทั้งคำสั่งให้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ออกจากราชการไม่ได้ส่งผลที่จะทำให้ พลตํารวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ซึ่งรักษาการ ผบ.ตรในขณะนั้นได้รับคัดเลือกเป็นผบ.ตรในทันที ซึ่งการคัดเลือกยังต้องผ่านคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาความรู้ความสามารถคุณสมบัติและความประพฤติจึงไม่ใช่คำสั่งที่ไมเป็นกลางจึงมีคำสั่งยกฟ้อง ผบ.ตร.พวกทั้งสาม