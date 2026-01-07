ป.ป.ช.ยังไม่ถกรับคดี "บิ๊กโจ๊ก" ใช้ทองคำเป็นสินบน ปัดกดดันต้องสอบเพิ่มคาดสัปดาห์หน้าถึงชัดเจน

รองเลขาฯป.ป.ช. เผย ยังไม่ถก รับคดี "บิ๊กโจ๊ก" ใช้ทองคำเป็นสินบน ระบุต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม คาดสัปดาห์หน้ามีความชัดเจน ปัดเป็นเพราะความกดดัน รับต้องดูข้อกฏหมายเยอะ
วันนี้ (7 ม.ค.)นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.วันนี้ (7 ม.ค.) ยังไม่ได้มีการหารือถึงคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.ตรวจสอบคดีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ติดสินบนเป็นทองคำหนัก 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป.ป.ช.เพื่อช่วยเหลือคดีที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ถูกกล่าวหารับผล ประโยชน์คดีพนันออนไลน์ ไว้พิจารณา หรือจะส่งสำนวนกลับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ ยังไม่ได้มีการบรรจุวาระนี้เข้าที่ประชุมเลย เนื่องจากเห็นว่า ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้การที่ยังไม่ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าวาระการประชุม ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะความกดดัน เพราะตนและกรรมการป.ป.ช. ทำเรื่องลักษณะนี้มานาน ผ่านกันมาเยอะ แต่เราดูหน้างานเห็นว่ามีลักษณะที่ต่างจากทั่วไป เหตุแห่งคดีมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อย่างน้อยก็3 ฝ่าย จึงต้องดูข้อกฎหมายเยอะ อย่างไรก็ตาม คาดว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้