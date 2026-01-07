ป.ป.ช.ยังไม่หารือรับคดี “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ คาดสัปดาห์หน้าชัดเจน

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการป.ป.ช. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.วันนี้ (7 ม.ค.) ยังไม่ได้มีการหารือถึงคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ติดสินบนเป็นทองคำหนัก 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์คดีพนันออนไลน์ไว้พิจารณา หรือจะส่งสำนวนกลับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ ยังไม่ได้มีการบรรจุวาระนี้เข้าที่ประชุม เนื่องจากเห็นว่า ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้การที่ยังไม่ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าวาระการประชุม ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะความกดดัน เพราะตนและกรรมการ ป.ป.ช. ทำเรื่องลักษณะนี้มานาน ผ่านกันมาเยอะ แต่เราดูหน้างานเห็นว่ามีลักษณะที่ต่างจากทั่วไป เหตุแห่งคดีมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อย่างน้อยก็ 3 ฝ่าย จึงต้องดูข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คาดว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้