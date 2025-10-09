"อนุทิน" โยนผู้รับผิดชอบชี้แจงทองถูกปล้นที่สถไหงโก-ลกยังอยู่ในประเทศหรือไม่

นายกฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงปมปล้นร้านทองสุไหงโกลกยังอยู่ในประเทศหรือไม่ ยันหาก จนท. มีเอี่ยวต้องรับโทษสถานหนัก
เวลา 09.30 น. วันที่ 9 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการปล้นร้านทองที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สูญทองคำมากกว่า 600 บาท มูลค่า 36 ล้านบาท คาดว่าแก๊งโจรหนีเข้ามาเลเซียว่า มีรายงานก็รับรายงานมา เราก็ต้องไปดูแล ก็มีทหารเข้าไปช่วยเจ้าของร้านทองที่ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อถามว่าทองคำยังอยู่ในประเทศหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียด
เมื่อถามว่าพอจะระบุได้หรือไม่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใด นายกฯ กล่าวว่า ในรายละเอียดขอให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้ชี้แจง จะได้ชัดเจน
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องดำเนินการ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว ซึ่งไปดูในร่างนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา รัฐบาลนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดกระทำความผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบ ก็จะมีโทษสถานหนัก โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อน