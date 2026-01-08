xs
“ธนกร” ลุยหาเสียงมหาสารคาม อ้อนเทคะแนนให้ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” เพื่อเลือก "อนุทิน" เป็นนายกฯ ย้ำประเทศไม่มีเวลาให้ใครมาทดลองงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ธนกร” ลุยหาเสียงชาวมหาสารคาม วอนเทคะแนนให้ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ย้ำประเทศไม่เหลือเวลาให้ใครมาทดลองงาน แต่ต้องการผู้นำที่พร้อมทำงานทันที โวถ้าน้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกฯ ต้องเป็นของ “อนุทิน”

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ และผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ร่วมปราศรัยนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และแนะนำนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 ที่มหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมฟังการปราศรัยอย่างคึกคัก


นายธนกร กล่าวว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั่วโลกเจอกับปัญหาเศรษฐกิจซบเซา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้น ในเวลาเพียง 2 เดือนสามารถสร้างผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส ที่ทำได้จริง สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลว่า สถานการณ์ในวันนี้ประเทศไทยต้องการผู้นำที่ชื่อนายอนุทิน เพราะเป็นนักบริหารมืออาชีพ พูดแล้วทำ รู้ปัญหา เข้าใจเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ อ่านเกมโลกเป็น นอกจากนี้ ยังกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ที่สำคัญ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน


นายธนกร กล่าวอีกว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยพูดอะไรลอย ๆ เราพูดแต่นโยบายที่พร้อม ทำได้จริง ทั้งคนละครึ่งพลัส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลัส ที่ดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง กองทุนภัยพิบัติ คุ้มครอง 29 ล้านครัวเรือน หากเกิดภัยได้รับเงินช่วยเหลือทันทีครัวเรือนละ 100,000 บาท ทหารอาสา 100,000 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี และการเสริมมาตรการป้องกันชายแดนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สแกมเมอร์ และทุนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งทั้งหมดนี้คือชุดนโยบายที่ทำได้จริง และพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ทุกกลุ่ม

“ประเทศไทยวันนี้ ไม่มีเวลาให้ใครมาทดลองทำงานอีกแล้ว แต่ต้องการผู้นำที่พร้อมทำงานทันที ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะวันนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่คือการเลือกอนาคตให้ลูกหลาน ถ้ามีคนบอกว่าน้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกฯ ก็คงต้องเป็นของอนุทิน” นายธนกร กล่าว





