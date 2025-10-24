“กัน” น้ำตาคลอ ขอพักงานลงพื้นที่อยู่กับครอบครัว ยอมรับพลาดไม่มีเวลาให้ พร้อมขอโทษ “ธรรมนัส” ไม่ได้ปรึกษา

“กัน จอมพลัง” ยื่น มท.ให้ตรวจสอบมูลนิธิ พร้อมให้หน่วยงานอื่น เช่น ปปง.ตรวจสอบเพิ่มเติม ยอมรับเป้ฯมือใหม่หัดขับ พร้อมขอโทษ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่ไม่ปรึกษาก่อน เผยหลังจากนี้ จะพักงานลงพื้นที่เพื่อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ยอมรับผิดพลาดที่ไม่มีเวลาให้ น้ำตาคลอบอก “หมี่เกี้ยว” ลูกสาว โตขึ้นจะภูมิใจสิ่งที่ปะป๊าทำ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งตนเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านความโปร่งใสให้มูลนิธิอื่น ๆ โดยระบุว่า หลังแถลงข่าวชี้แจงเมื่อเช้า รู้สึกโล่งใจเพราะแฟนคลับเข้าใจ และทุกประเด็นสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเอกสาร พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายและโปร่งใส
กัน จอมพลัง ระบุว่า การยื่นตรวจสอบครั้งนี้เป็นการเปิดให้หน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่น เข้ามาตรวจสอบได้เต็มที่ “ถ้าไม่บริสุทธิ์ใจ ผมไม่มายืนตรงนี้” พร้อมยืนยันว่าผู้บริจาคทุกคนมีตัวตนและเจตนาดี เงินทุกบาทใช้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ได้ฟอกเงินหรือเป็นมูลนิธิม้า
ส่วนกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า บอกว่า กัน จอมพลัง เหมือนมือใหม่หัดขับ ยอมรับว่าเป็นความจริง เพราะทีมงานทุกคนยังใหม่และทำด้วยความเร่งรีบ พร้อมขอโทษที่ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่าไม่ได้ปรึกษาเจ้าตัวโดยตรง แต่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า ซึ่งตัวมูลนิธิกับตัวบุคคลเป็นคนละส่วนกัน
กัน จอมพลัง กล่าวว่า ตนเองไม่ใช่นอมินีใคร และการทำงานของมูลนิธิที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือจริง ทั้งเรื่องภัยพิบัติและสถานการณ์ชายแดน ยืนยันไม่เคยนำเงินมาใช้ส่วนตัว ส่วนข่าวเรื่องรถหรูนั้น ชี้แจงว่ารถคันดังกล่าวซื้อมาแต่โอนไม่ได้จึงคืนเขาไป และไม่ได้ใช้นานแล้ว ที่เคยขับก็ตอนที่ทำร้านบะหมี่
สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการถอนเงินสดจากบัญชีมูลนิธิ กันท้าพิสูจน์โดยขอให้แสดงหลักฐาน เพราะตรวจสอบสเตตเมนต์แล้วไม่พบการเบิกถอนใด ๆ พร้อมย้ำว่าการเงินโปร่งใสทั้งหมด
กัน จอมพลัง กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะพักงานลงพื้นที่เพื่อใช้เวลากับครอบครัวและลูกสาว คือน้องหมี่เกี๊ยว ที่แทบไม่ได้เจอกันเพราะตนทุ่มเวลาให้กับงานช่วยเหลือสังคม ยอมรับว่าทำผิดพลาดกับครอบครัวมากที่ไม่มีเวลาให้ แต่ไม่เคยเสียดายสิ่งที่ทำ เพราะภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมาก
ก่อนจบการให้สัมภาษณ์ กันพูดด้วยน้ำตาคลอถึงลูกสาวว่า “หมี่เกี๊ยว ลูก ปะป๊าไม่รู้ว่าหนูจะเข้าใจไหม แต่สักวันเมื่อโตขึ้น หนูจะภูมิใจในสิ่งที่ปะป๊าทำ การทำความดีมันยาก แต่จงจำไว้ว่ามีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ ถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับปะป๊าหนูจะต้องแข็งแกร่งมากกว่าปะป๊า”