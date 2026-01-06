“ธนกร” ลุยหาเสียงสมุทรปราการ เขต 6 วอนเทคะแนนให้ “ฐาปกรณ์” เข้าสภาโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ สานต่อนโยบายรัฐบาล

“ธนกร” ลุยหาเสียงพ่อค้าแม่ค้า วอนเทคะแนนให้ “ฐาปกรณ์” ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 พรรคภูมิใจไทยเข้าสภาฯ ยกมือโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ อีกสมัย เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ใช้เวลานอกเวลาราชการ ลงพื้นที่ตลาด CM ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ อดีตเลขานุการ รมว.อุตสาหกรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งตลอดเส้นทางที่เดินหาเสียงภายในตลาด ได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่กำลังจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดอย่างมาก
นายธนกร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชน ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสต่อในเฟส 2 3 และ 4 ไปเรื่อยๆ เนื่องจากมองว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเติมกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเมื่อนำมาผสมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Quick Big Win ยิ่งทำให้เกิดการหมุนของเงินอีกหลายรอบ ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP โตขึ้นอย่างต่อเนื่องได้
นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเช่นกัน โดยเรียกร้องให้มีการเปิดลงทะเบียนคนรายได้น้อยใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก อยากให้รัฐบาลทบทวนมาตรการใหม่ คนที่ไม่จนจริงควรจะต้องถูกยกเลิกบัตร ทั้งนี้ เชื่อว่านายฐาปกรณ์จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสมุทรปราการ ให้เข้าไปในสภาฯ เพื่อยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัย