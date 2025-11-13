"คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 ต้นปี 69 มาแน่! ส่วนเติมเงินบัตรสวัสดิการฯ รอลุ้นจัดสรรงบ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งออกแบบรายละเอียดของโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 โดยเฉพาะเรื่องวงเงินสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งทั้งหมดยังต้องขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล หากมีความชัดเจนเรื่องนี้ จึงจะสามารถสรุปได้ว่าจะจัดสรรวงเงินสิทธิให้ประชาชนได้คนละเท่าไร
"ตามหลักการแล้ว คนที่เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 2 โดยที่ยังไม่เคยเข้าเฟส 1 มาก่อนเลย ก็ควรจะได้รับสิทธิมากกว่าคนที่เคยเข้าร่วมแล้ว แต่จะมากกว่าเท่าไร อย่างไร ตอนนี้กำลังเร่งออกแบบและทำการบ้านกันอยู่" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ
สำหรับโจทย์สำคัญที่ได้รับจากรัฐบาล คือ การเก็บตกกลุ่มตกหล่น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และชายขอบ ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเหลืออยู่ไม่มาก และการดำเนินการส่วนนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อสร้างความเป็นธรรม ก็ต้องไปหาให้เจอว่าคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหน และมีจำนวนเท่าไรบ้าง ซึ่งการดำเนินการก็จะทำควบคู่ไปกับการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ จะต้องเข้าไปดูว่ากลุ่มตกหล่นนี้เข้าเกณฑ์ความยากจนหรือไม่ หากเข้า ก็ต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ควรเข้าโครงการคนละครึ่ง พลัส แต่หลักการคือ ต้องตามหาตัวตนกลุ่มนี้ให้เจอกัน แล้วค่อยมาพิจารณาข้อมูลรายละเอียดว่ากลุ่มนี้ควรจะเข้าโครงการไหน
"กรณีที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่าประชาชนกลุ่มตกหล่นที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟสแรกไม่ทัน สามารถเข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 2 ได้ ซึ่งรัฐบาลจะให้สิทธิ 4,000 บาทนั้น เป็นเรื่องที่ฝ่ายนโยบายจะเป็นคนพิจารณา ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว วงเงินสิทธิจะให้เท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรได้ ซึ่งส่วนตัวมองว่าหากท่านนายกรัฐมนตรีพูด ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เพราะท่านเป็นคนกำหนดนโยบาย ส่วนกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการดำเนินการ การตัดสินใจทั้งหมด เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ
ส่วนจะมีการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2 ด้วยหรือไม่นั้น นายลวรณ กล่าวว่า ต้องขอกลับไปพิจารณาก่อน เพราะการดำเนินการทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลด้วย
ทั้งนี้ หากรัฐบาลตั้งเป้าหมายจะเริ่มดำเนินโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 ในเดือน ม.ค.69 ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง ก็ควรจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือน ธ.ค.68 ซึ่งหาก ครม. เห็นชอบก็สามารถเปิดรับลงทะเบียนเฟส 2 ได้ทันที