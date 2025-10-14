คลังจ.ขอนแก่น คาดคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลังจังหวัดขอนแก่น ชูโครงการคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กลับมาคึกคัก คาดมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 4,000 ล้านบาท
นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาบมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการแรกคือโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งขอนแก่นมีทั้งหมด 268,804 คน ที่จะได้รับสิทธิ์ เดิมปกติจะมีเงินเข้าเดือนละ 300 บาท แต่โครงการนี้เติมเข้าให้อีก 850 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2568 ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้จ่ายเงินในบัตร 300+850 บาท รวมเป็น 1,150 บาท ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ ถ้าใช้จ่ายไม่หมด จะตัดยอดนั้นไปโดยจะไม่รวมกับยอดเดือนถัดไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องทำอะไรใหม่ รอรับเงินอย่างเดียว
ส่วนโครงการที่2 คือโครงการคนละครึ่งพลัส จะแยกเป็น 2 ส่วน ประชาชนและร้านค้า ร้านค้าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป ในส่วนของประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันที่ 20-26 ต.ค.2568 ซึ่งประชาชนกลุ่มเดิมคนละครึ่งเฟส 5 มีทั้งหมด 26.5 ล้านคน แต่รอบนี้สิทธิ์จะเหลือ 20 ล้านคน ทั้ง 2 โครงการ หวังให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วยให้ร้านค้าเอสเอ็มอี ในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากขายสินค้ามากขึ้น
คลังจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า ขอฝากเตือนคนที้คิดว่าจะแลกเป็นเงินสด หรือการห้ามส่ง คิวอาร์โค้ดเพื่อที่จะสแกนเงินสดหรือถอนเงินสด เพราะรัฐจะตรวจสอบที่เข้มงวด หากตรวจพบมีข้อร้องเรียนว่ากระทำความผิดจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ทั้งร้านค้าและประชาชนที่กระทำความผิดเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลอีกต่อไป
“คาดว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แยกเป็นโครงการคนละครึ่งพลัส ประมาณ 3,700 ล้านบาท และโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 617 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,377 ล้านบาท” นางวิชิตา กล่าว