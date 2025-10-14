xs
xsm
sm
md
lg

คลังจ.ขอนแก่น คาดคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลังจังหวัดขอนแก่น ชูโครงการคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กลับมาคึกคัก คาดมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 4,000 ล้านบาท


นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาบมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการแรกคือโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งขอนแก่นมีทั้งหมด 268,804 คน ที่จะได้รับสิทธิ์ เดิมปกติจะมีเงินเข้าเดือนละ 300 บาท แต่โครงการนี้เติมเข้าให้อีก 850 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2568 ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้จ่ายเงินในบัตร 300+850 บาท รวมเป็น 1,150 บาท ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ ถ้าใช้จ่ายไม่หมด จะตัดยอดนั้นไปโดยจะไม่รวมกับยอดเดือนถัดไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องทำอะไรใหม่ รอรับเงินอย่างเดียว

ส่วนโครงการที่2 คือโครงการคนละครึ่งพลัส จะแยกเป็น 2 ส่วน ประชาชนและร้านค้า ร้านค้าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป ในส่วนของประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันที่ 20-26 ต.ค.2568 ซึ่งประชาชนกลุ่มเดิมคนละครึ่งเฟส 5 มีทั้งหมด 26.5 ล้านคน แต่รอบนี้สิทธิ์จะเหลือ 20 ล้านคน ทั้ง 2 โครงการ หวังให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วยให้ร้านค้าเอสเอ็มอี ในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากขายสินค้ามากขึ้น




คลังจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า ขอฝากเตือนคนที้คิดว่าจะแลกเป็นเงินสด หรือการห้ามส่ง คิวอาร์โค้ดเพื่อที่จะสแกนเงินสดหรือถอนเงินสด เพราะรัฐจะตรวจสอบที่เข้มงวด หากตรวจพบมีข้อร้องเรียนว่ากระทำความผิดจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ทั้งร้านค้าและประชาชนที่กระทำความผิดเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลอีกต่อไป

“คาดว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แยกเป็นโครงการคนละครึ่งพลัส ประมาณ 3,700 ล้านบาท และโครงการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 617 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,377 ล้านบาท” นางวิชิตา กล่าว

นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น
คลังจ.ขอนแก่น คาดคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท
คลังจ.ขอนแก่น คาดคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท
คลังจ.ขอนแก่น คาดคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก เม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น