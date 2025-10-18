ล้นแบงก์กรุงไทยทุกสาขา!ชาวบ้านตื่นตัวรับ “คนละครึ่งพลัส”แห่รอคิวขอเปิดแอป-ยืนยันตัวตนแน่น

พิษณุโลก - ชาวบ้านตื่นตัวรับ “คนละครึ่งพลัส” ยิ่งใกล้วันเปิดลงทะเบียนยิ่งแห่รอคิวขอเปิดแอปฯ-ยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แน่นธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ห้วง 1-2 วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้(18 ต.ค.) ผู้คนทุกจังหวัดตื่นตัวรอคิวขอเปิดแอปฯเป๋าตัง, ขอยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากันเป็นจำนวนมาก ก่อนที่รัฐจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส 20 ตุลาคมนี้
เฉพาะพื้นที่พิษณุโลก พบว่าธนาคารกรุงไทย สาขาห้างบิ๊กซี พิษณุโลก สาขาห้างโลตัสท่าทอง พิษณุโลก ฯลฯ เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมารอขอบัตรคิวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดบริการ เนื่องจากบางรายใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยดำเนินการให้ บางรายเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ไม่มีแอปก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ช่วยสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนให้ทันวันลงทะเบียนจริง 20-26 ตุลาคมนี้
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณปี 2568 และ 2569 รวมกว่า 60,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส จะเริ่มทยอยโอนสิทธิ์ให้ประชาชนตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” อายุ 16 ปีขึ้นไปใน 3 กลุ่ม คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 ล้านสิทธิ์)รัฐเติมเงินเพิ่ม 1,700 บาท (จากที่ได้อยู่แล้ว 300 บาท) รวมสิทธิ์ 2,000 บาท ใช้จ่ายได้ 2 เดือน (พ.ย.–ธ.ค. 68)
ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษี (9 ล้านสิทธิ์) ได้สิทธิ์คนละครึ่ง 2,000 บาท (รัฐช่วย 50:50) จำกัดวันละไม่เกิน 200 บาท ใช้ได้ 2 เดือน (พ.ย.–ธ.ค. 68)
ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี (11 ล้านสิทธิ์) ได้สิทธิ์คนละครึ่ง 2,400 บาท (รัฐช่วย 50:50) จำกัดวันละไม่เกิน 200 บาท ใช้ได้ 2 เดือน (พ.ย.–ธ.ค. 68)
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียน ผ่าน 2 ช่องทางหลัก เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (รอเปิดใช้งานเร็ว ๆ นี้) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเบอร์โทรศัพท์ และรอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผูกกับ G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ เติมเงินผ่าน Mobile Banking, PromptPay หรือ ตู้ ATM ใช้สิทธิ์โดยสแกน QR Code