“คนละครึ่งพลัส 2568” จ่อเปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯทางรัฐ เพิ่มสิทธิใช้จ่าย พ.ย.-ธ.ค.นี้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13 ล้านราย ได้รับสิทธิคนละครึ่งอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยได้รับเงินเพิ่ม 1,700 บาท บวกเงินประจำเดือน 300 บาท รวม 2,000 บาท ใช้จ่ายได้ 2 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568
ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป 9 ล้านคนที่อยู่นอกระบบภาษี จะได้สิทธิ 50:50 รวม 2,000 บาท ใช้วันละไม่เกิน 200 บาท ขณะที่ 11 ล้านคนที่อยู่ในระบบภาษี จะได้สิทธิ 2,400 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 200 บาท ครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนสมัครแอปฯ “ทางรัฐ” ทำง่ายเพียงดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play จากนั้นสแกนบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า และตั้งค่า PIN Code เพื่อเข้าใช้งาน ทั้งยังสามารถเปิดใช้สแกนใบหน้าหรือสแกนนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยได้ทันที