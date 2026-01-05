หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตราดเริ่มคึกคัก ขณะป้ายหาเสียงพรรค ปชน.เริ่มพบถูกทำลาย

ตราด – หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตราดเริ่มคึกคัก 3 พรรคการเมืองหลักเริ่มตระเวนประชาสัมพันธ์นโยบาย หมายเลขและแนะนำตัวผู้สมัครแล้ว ส่วนอีก 4 พรรคยังไม่ลุยเต็มที่ โดยมีรายงาน ป้ายหาเสียงพรรค ปชน.ถูกทำลายแล้ว
วันนี้ ( 5 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ตราด ที่มีผู้สมัครจาก7 พรรคการเมืองแต่จะมีผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเพียงหนึ่งเดียว ว่าเริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้สมัครจาก 3 พรรคการเมืองประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย,พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน ได้เริ่มลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตัวเอง หมายเลขผู้สมัคร และนโยบายของพรรคต่อประชาชนในพื้นที่แล้ว
ขณะที่ผู้สมัครจาก 7 พรรคการเมืองประกอบด้วย นายพิชานนท์ อิงประสาร พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1,นายธีรภาพ ทิบุญมี พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 2 ,นายทินวัฒน์ เจียมอุย พรรพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 3,นายกิตติธัช ไชยอรรถ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4
นายสักเดช สว่างไสว พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5,นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6,และนายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู พรรคประชาชน หมายเลข 7
โดย นายกิตติธัช ไชยอรรถ พรรคกล้าธรรม ได้ชูนโยบายผลักดันการถนนความมั่นคงชายแดนไปยังบ้าน 3 หลังต่อจากพระศักดา สุนทโร ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ อ. เขาสมิง และ อ.เมืองตราด เป็นอย่างดีและผู้สมัครยังได้ใช้รถยนต์ตะเวนแนะนำตัวไปตามสถานที่ต่างๆและชุมชน รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายกิตติธัช เป็นที่รู้จักของชาวตราด เนื่องจากได้ลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดในปี 2566 ได้ลงสมัรรในนามพรรคพลังประชารัฐ และได้คะแนนกว่า 19,000 คะแนน
ส่วน นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู จากพรรคประชาชน ที่มีนายศักดินัย นุ่มหนู อดีตสส.ตราด และนายชลธี นุ่มหนู ที่เคยลงสมัคร นายกอบจ.ตราด ในต้นปี 2568 ซึ่งเป็นทั้งบิดาและอา ช่วยหาเสียงด้วยการเปิดปราศรัยในแต่ละอำเภอและในตลาดนัดชุมชนแทบทุกวัน
ทั้งนี้ นายศักดินัย นุ่มหนู ผู้เป็นบิดาเคยใช้แนวทางนี้หาเสียงจนประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตราดมาแล้วถึง 2 สมัย
ด้าน นายพิชานนท์ อิงประสาร พรรคภูมิใจไทย ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เป็นสมัยแรกแรกได้ชิงแนะนำตัวต่อชาวตราด ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา ด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตนเองใน 7 อำเภอเพื่อสร้างการรับรู้มาก และเมื่อได้หมายเลขผู้สมัครก็ลุยลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องในทันที
โดย นายพิชานนท์ เป็นที่รู้จักในกลุ่ม อสม.และกลุ่มเครือข่ายชุมชนของภาคเอกชน และยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
สำหรับพรรคการเมืองอื่นๆ ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ ต่างมีความเคลื่อนไหวเช่นกันแต่ยังเข้มข้นเท่า 3 พรรคการเมืองที่ได้เอยไปก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าขณะนี้เริ่มมีการทำลายป้ายหาเสียงผู้สมัครจากพรรคประชาชน ในพื้นที่ จ.ตราด โดยป้ายประชาสัมพันธ์ได้ถูกมือดีทำลายด้วยการใช้ของมีคมกรีดชื่อ หมายเลข และใบหน้าของผู้สมัคร ซึ่งทางพรรคได้เตรียมเก็บหลักฐานเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว