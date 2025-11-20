รมว.คลังสั่ง "ออมสิน" เร่งแก้ระบบร้านค้าใช้งาน "คนละครึ่งพลัส" ที่ขัดข้องแล้ว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงเหตุขัดข้องที่ร้านค้าเข้าใช้งานระบบ โครงการคนละครึ่งพลัส 1.5 เพื่อเสริมทักษะอัปสกิล โดยคาดว่า สาเหตุที่ระบบขัดข้องมาจากการที่มีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการพูดคุยกับธนาคารออมสิน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว
ส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น หากสำรวจเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถเปิดให้ประขาชนลงทะเบียนรับสิทธิรอบใหม่ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2568 และจะเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม 2569 พร้อมกับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2
ส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น หากสำรวจเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถเปิดให้ประขาชนลงทะเบียนรับสิทธิรอบใหม่ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2568 และจะเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม 2569 พร้อมกับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2