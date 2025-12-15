นายกฯกำชับรมต.อย่าโดดประชุม ดักเวลายุบสภามักหาย "สุชาติ-ธนกร" ประสานเสียงไม่โดดแน่

”อนุทิน“ กำชับ รมต.อย่าโดด ประชุม ดักคอ เวลายุบสภา รมต.มักหาย หลัง "สุชาติ-ธนกร" เดินมาส่งที่รถพร้อมยันไม่โดดแน่นอน
วันนี้ (15ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะเดินทางออกจากพรรคภูมิใจไทย หลังจบการประชถมสส. ปรากฎว่านายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแกนนำกลุ่ม 16 และนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินมาส่งที่รถพร้อมกับสวัสดี
โดยนายอนุทิน หันมากล่าวย้ำกับรัฐมนตรีทั้งสอง ว่า ”ในวันที่ 16 ธ.ค.ที่จะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อย่าโดดการประชุมกันนะ“ ซึ่งทั้งสองคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่โดดแน่นอน”
ผู้สื่อข่าวถามว่าที่กำชับเพราะกลัวว่ารัฐมนตรีจะโดดประชุมกันเยอะหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ”ที่ผ่านมาเวลายุบสภา รัฐมนตรีมักจะเป็นแบบนี้ จึงต้องบอกกัน“