"อภิสิทธิ์" โวประชาธิปัตย์ฟีเวอร์เมืองคอน แต่ยังต้องทำงานหนัก ย้ำต้องเลือก สส.เขต ถึงจะได้เป็นนายก

อภิสิทธิ์ ปลื้ม ไปเมืองคอน ประชาธิปัตย์ฟีเวอร์ แต่ต้องทำงานหนักหวัง สส.เขต เหตุผลโพลมาแค่ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกทั้งภาคใต ได้แค่ 12 คน ไม่ได้เป็นนายกทำได้แค่ไปนั่งกินกาแฟในสภา เย็นนี้เตรียมบุกเยาวราช ทวงคืนพื้นที่เก่า มั่นใจได้ สส. มันคือรายชื่อเพิ่ม
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ จนเป็นกระแสประชาธิปัตย์ฟีเวอร์ ( 7 ม.ค. ) ว่า “พี่น้องให้การต้อนรับดีครับ” มีความผูกพันกัน หลายคนมาบอกว่าเคยเลือกประชาประชาธิปัตย์ในอดีต แต่ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เลือก แต่เที่ยวนี้ตั้งใจจะมาเลือก ตั้งเป้าซึ่งการที่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถือเป็นกำลังใจ
ส่วนการตั้งเป้าจะได้สอสอพื้นที่ภาคใต้เพิ่มหรือไม่ ในอภิสิทธิ์กล่าวว่า ก็ถือเป็นกำลังใจ แต่ต้องทำงานอีกอย่างหนัก เห็นหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์ก็ยังบอกว่า คะแนนจะมาแต่บัญชีรายชื่อ เราก็พยายามที่จะไปบอกกับประชาชนว่า ถ้าการเลือกตั้งเขตที่ไม่ใช่เรื่องความนิยม แบบนั้นเป็นผลดีกับบ้านเมือง ไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตย / และต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่า ถ้าการเลือกบัญชีรายชื่อพรรคนี้เพราะอยากให้ไปเป็นรัฐบาล ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปเป็นนายกรัฐมนตรี ตัวระบบบัญชีรายชื่อมี สส.น้อยมาก ยกตัวอย่างตลอดถ้าคนภาคใต้ทุกคนใช้สิทธิ์เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์จะมี สส. เพียงแค่ 12 คน
“ ที่เชียร์ไปเป็นนายกฯ 12 คนหนะ ไม่ได้เป็นนายกฯหรอก แค่ได้ไปนั่งกินกาแฟในสภาฯ เท่านั้นเอง ดังนั้นต้องบอกว่า สส.เขต มีความสำคัญในการชี้ขาดบ้านเมือง ในการตั้งรัฐบาล”
จากผลโพลในพื้นที่ภาคใต้ ประเมินว่าจะได้ สส. กี่คน นายอภิสิทธิ์ ตอบว่า สิ่งที่เราเห็นถ้าเราเชื่อจากผลโพล ก็ตอบได้ว่าเราได้แค่บัญชีรายชื่อ เพราะแต่ละเขตจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ก็พยามทำงานกันอย่างละเอียด และมอบหมายให้บุคลากรของพรรคลงไปช่วยสนับสนุนให้ทั่วถึง จะทำอย่างไรให้กระแสถึงวันเลือกตั้ง เพราะหลังปีใหม่ กระแสมาทั้ง กทม. และพื้นที่ภาคใต้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อหลังปีใหม่ดีขึ้นแล้ว หลังตรุษจีนก็ต้องดีขึ้นอีก
เมื่อถามว่า เตรียมลงพื้นที่ย่านเยาวราชซึ่งเป็นฐานเสียงเดิม เป็นพื้นที่ปักธงและระยะหลังประชาชนเปลี่ยนใจจะไปดึงคะแนนเสียงกลับมาได้อย่างไร / นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสไปพบปะประชาชนในพื้นที่เยาวราชมาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งเที่ยวนี้ในกรุงเทพยังมีลักษณะแบบเดียวกันคือ หลายคนบอกว่า เที่ยวที่แล้วไม่ได้เลือกเที่ยวนี้กลับมาเลือกหรือกลับมามองเราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราก็พยามเดินเข้าหาทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเลือกเราและคนที่ไม่เคยมีสิทธิ์เลือกตั้งก็พยายามเข้าถึงให้มากที่สุด
ส่วนการชูแคมเปญหาเสียงสำหรับพื้นที่ภาคอื่นๆเช่นภาคอีสาน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เพิ่งส่งกำหนดการปราศรัยเพื่อขออนุญาต กกต. เพื่อที่จะไปให้ครบทุกภาคที่อีสานเป็นที่จังหวัดอุบลราชธานีแน่นอน , ส่วนภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย , ส่วนภาคกลางจะมีทั้งพื้นที่จังหวัดระยอง จ.อยุธยา เป็นต้น / ส่วนที่ภาคใต้จะมีไปปราศรัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาโดยในวันอาทิตย์นที่ 11 มกราคมจะไปที่จังหวัดภูเก็ต
เมื่อถามว่า ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีการแข่งขันกันสูงโดยมีบางพรรคประกาศว่าจะ เอาให้ครบทั้งจังหวัดนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ทุกพรรคก็อยากได้ครบทุกจังหวัดและแข่งขันกันไปซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยมีผู้แทนที่นี่ที่ผ่านมาก็รับทราบว่ามีการตอบรับดีผลสำรวจของโพลต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้แต่ต้องทำงานกันหนัก
เมื่อถามว่าจะได้ สส. เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่ายังไม่ได้นับเป็นเขตแน่นอนแต่ที่ยืนยันแน่นอนคือบัญชีเพิ่มเป็นเท่าตัวอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่ภาคอีสาน จากที่ได้รับฟังเสียงผู้สมัครบอกว่าเป็นไปแนวทางที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเราเริ่มจากฐานที่ต่ำมากดังนั้นก็ต้องทำงานหนัก