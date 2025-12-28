"มาร์ค" หวังได้เบอร์คนจำได้ ชู 3 แคนดิเดตแก้จนด้วยคนทำเป็น อ้อนขอคะแนนเขตด้วย ย้ำไม่เอาทุนสีเทา

อยากได้เบอร์ที่คนจำได้! ‘อภิสิทธิ์’ เผย 3 แคนดิเดตนายกฯเปิดนโยบายครบทุกมติคนไทยหายจนด้วยคนที่ทำเป็น อ้อนขอเทคะแนนสส.เขตด้วยหนุนให้ปชป.ได้เป็นรัฐบาล ย้ำชัดไม่จับมือคนเอี่ยว’ทุนเทา-สแกมเมอร์‘
วันนี้ (28ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.10น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม โดยเราเตรียมผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อครบแล้ว ส่วนผู้สมัครสส.เขต ประมาณ 2-3 เขต ที่หากสามารถจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วก็สามารถสมัครได้
ส่วนผู้ที่อาสาเป็นนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด3 คน ตามที่ได้ประกาศไปแล้วและมีนโยบายพร้อม ขณะที่ทีมงานสามารถให้ความมั่นใจ ได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าการจับฉลากในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์อยากได้เบอร์อะไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อยากได้เบอร์ที่ประชาชนจำได้ เลือกได้ เบอร์ไหนก็ได้
เมื่อถามว่าได้มีการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดบ้างหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราได้ไปไหว้สักการะศาลหลักเมือง วันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นเมื่อวันที่27ธ.ค.ได้ไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมภายในที่ทำการพรรค ก่อนนำผู้สมัครเข้าสมัครสส.เขตเลือกตั้งในเขตกทม. ส่วนกิจกรรมที่พรรคจะทำหลังจากนี้ คือในวันที่ 29 ธ.ค.เวลา 10.00น. แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 3 คนจะมีการแถลงนโยบายแนวคิดครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าไทยหายจนได้ด้วยคนที่ทำเป็น
เมื่อถามว่าพรรคถือนโยบายอะไรเป็นตัวชูธงในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งแรกที่เราอยากให้ประชาชนมาสนับสนุนเรา ถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งทุก 4 ปี คุยกันแค่เรื่องเฉพาะหน้า ประเทศไทยก็ยังคงเป็นแบบเดิม และประชาชนทุกคนก็ยังมีความเดือดร้อน ดังนั้นเราจึงต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม และต้องมีบ้านเมืองที่สุจริต จึงจะสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ แม้เราจะมีนโยบายเฉพาะหน้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนในภาวะเงินฝืด แก้ปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหาค่าครองชีพ การทำให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องช่วยกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งเราจะพูดถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ การปรับบทบาทของภาครัฐ ให้ช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศ และเติมพลังให้กับสังคม
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคยังคงยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือธุรกิจสีเทาใช่หรือไม่ นายสิกาว่า “ผมพูดชัดกว่าทุกคนแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามว่า สนามการเลือกตั้งในภาคใต้ขณะนี้ค่อนข้างดุเดือด พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถ เรียกคะแนนเสียงกลับคืนมาได้อย่างไร ในขณะที่ธุรกิจทุนเทามีอำนาจอยู่มาก นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตลอดเวลา2 เดือนที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งคนที่คอยสนับสนุนเราและคนรุ่นใหม่ ตนจึงไม่รู้สึกว่าต้องมีความกังวลอะไร ยกเว้นมีความรู้สึกเรื่องที่ประชาชนยัง ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อ เพราะขณะนี้หลายพรรคไปรณรงค์หาเสียงว่าใครจะมาเป็นนายกฯ ใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็ให้ไปกาแค่บัตรบัญชีรายชื่อ ซึ่งต่อให้เลือกสส.บัญชีรายชื่อได้ 100 คน พรรคนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล ดังนั้นเราจึงต้องสื่อสารกับประชาชน ว่าถ้าอยากเลือกให้แคนดิเดตของพรรคนายกรัฐมนตรี ก็ต้องช่วยกันเลือกสส.เขตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย อย่าให้เอาปัจจัยอื่นมาชี้ขาด