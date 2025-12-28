"เท้ง" ไม่ปิดทางจับมือภท. โยนถามรับเงื่อนไขปชน.ได้ไหมหลังอ้างขอโทษปม 112 แล้ว ลั่นห้ามมีรมต.สีเทา

หัวหน้าพรรคส้ม ไม่ปิดทางจับมือ ’ภูมิใจไทย’ หาก ปชน.เป็นพรรคอันดับ 1 โยนสื่อถาม ’อนุทิน‘ รับเงื่อนไขพรรคส้มได้หรือไม่ หลังเมื่อวานไหว้ขอโทษขอโพยปม 112 แล้ว ขีดเส้นตายห้ามมีรัฐมนตรีสีเทา
วันนี้ (28 ธ.ค.68) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 และนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 3 นำทีมผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าสมัครรับเลือกตั้งที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ
นายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า ตอนนี้ยิ่งมีความมั่นใจขึ้นทุกวัน เพราะ สส.บัญชีรายชื่อมาจากหลายแวดวง เมื่อเปรียบเทียบที่มาผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เราไม่ได้มาจากโควตาของมุ้งการเมือง หากมองพรรคการเมืองอื่น ๆ บ างพรรคอาจจะมีการย้ายพรรคไปรวมกันบ้าง มีการแบ่งโควตากันบ้าง แต่ยืนยันว่าผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เราไม่ได้แบ่งโควตากันแบบนั้น เพราะประเมินผ่านความรู้ความสามารถ ส่วน สส.บัญชีรายชื่อตั้งเป้าสูงสุดที่จะทำให้พรรคประชาชนมีความเข้มแข็งมากพอดีในการจัดตั้งรัฐบาลและไม่ถูกฉีกสัญญาอีกต่อไป
เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ยอมรับว่าไม่ได้มีความกดดันตั้งแต่อนาคตใหม่ ก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชนถูกหลายหลายคนวิเคราะห์ทำได้มากกว่าเป้าที่ได้รับการวิเคราะห์มาโดยเสมอ ครั้งนี้มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า เราจะได้คะแนนเสียงมากขึ้นแน่นอน เราไม่เคยดูถูกคะแนนเสียงของประชาชน ไม่มีพรรคการเมืองใดที่เป็นเจ้าของประชาชนตลอดไป แม้ตนเองและเพื่อน ๆ มีความมั่นใจขนาดไหน แต่จากวันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ลงไปพบปะประชาชนให้มากที่สุด
ส่วนนโยบายมาตรา 112 อนาคตจะเปิดทางหรือจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ หากเราเป็นพรรคอันดับหนึ่ง นายณัฐพงษ์ ระบุว่านายอนุทินยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมานายอนุทินได้มีการตั้งเงื่อนไขและบิดเบือนคำพูดของตนเองบนเวทีดีเบต เรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะจบได้แล้ว เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วว่าไม่ให้ใช้ในการหาเสียง นายอนุทิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ควรนำมาใช้ในการหาเสียงต่อไป หากเราเป็นพรรคอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ก็อยู่ที่เขาจะรับเงื่อนไขเราได้หรือไม่ เราตั้งเงื่อนไขไว้ว่าตัวรัฐมนตรีหากมีส่วนพัวพันกับเรื่องสีเทา ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด บ่อนการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ เรายกหลักการที่ว่ามาตรฐานทางด้านการเมืองต้องสูงกว่ามาตรฐานด้านกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องรอหลักฐานหรือรอคดีถึงที่สิ้นสุด คนที่อยู่ในอำนาจควรแสดงความรับผิดรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามพรรคประชาชน ยังยึดในเงื่อนไขเดิมที่ได้ประกาศไปแล้วคือ จะไม่มี สส.พรรคประชาชนคนไหน โหวตให้แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าหากเข้าสภาฯ แล้ว สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า จะไม่มีการผลักดันแก้มาตรา 112 นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าในเมื่อไม่เป็นนโยบายการหาเสียง ก็จะไม่ะเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา
ส่วนในอนาคตจะมีการผลักดันหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่าการที่สังคมตกผลึกร่วมกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนของพรรคประชาชน เชื่อว่าประชาชนที่จะเข้าคูหาให้ประชาชนในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เรารู้ดีว่าจุดยืนของพรรคประชาชนคืออะไร ซึ่งได้สื่อสารไปหลายครั้งในสภาฯ ขณะที่การนิรโทษกรรมในมาตรา 112 จุดประสงค์ของการนิรโทษจะต้องนิรโทษกรรมให้กับคนทุกกลุ่ม เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดความเป็นธรรม สังคมก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไม่ได้
สำหรับแคนดิเดตนายกฯ 3 คน จะเป็นบัญชีรายชื่อใน 3 อันดับแรก ซึ่งทุกอันดับใน 100 คนมีเซอร์ไพรส์แน่นอน บางส่วนจะเป็นทีมบริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ และทีมบริหารบางส่วนไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้หากเป็นรัฐบาลแล้ว แคนดิเดตและทีมบริหารจะลาออกจาก สส.เป็นสปิริทของผู้แทนที่มาจากพรรคประชาชน เราต้องการเปิดให้สภาฯ มีตัวเลือกและมีคนทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ เราคิดเรื่องนี้ไว้แล้วว่าจะมีการลาออกเพื่อขยับบัญชีรายชื่อให้เพื่อน ๆ ขึ้นมาทำหน้าที่ในสภาฯ ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่า การที่พรรคประชาชนไปกาในช่องเห็นชอบให้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทาง iLaw หลายฝ่ายกังวลว่าอาจทำให้ผิดกฎหมายและไม่สามารถไปต่อได้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะต้องรณรงค์ได้ ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับคำถามประชามติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม จริง ๆกฎหมายประชาติได้บอกไว้ว่าการรณรงค์สามารถทำได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อวานที่มีความกังวลอยู่คือ การแสดงความเห็นที่ออกมาจากทาง กกต. เรื่องนี้เมื่อวานที่ตนตัดสินใจกาไป คืออยากยืนยันในจุดนี้และให้ กกต.มาให้ความชัดเจน อยากให้สื่อมวลชนไปถาม กกต. ด้วยว่าทำไมถึงออกมาให้ความเห็นแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนความกังวลเกี่ยวกับคดี 44 สส. นายณัฐพงษ์ ระบุว่า เราได้บริหารความเสี่ยงไว้หมดแล้ว นอกจากคดี 44 สส.ยังมีคดีอื่น ๆ ที่ผู้สมัคร สส.แบ่งเขตอาจจะเคยมีการแสดงความเห็นและถูกกระบวนการนิติสงคราม ซึ่งเราได้มีการย้ายบางคนมาลงสมัครในบัญชีรายชื่อแล้ว หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองบัญชีรายชื่อสามารถลาออกเพื่อขยับขึ้นมาได้ อยากให้ความมั่นใจต่อประชาชน ไม่ต้องกังวล ส่วนนี้เราได้บริหารจัดการความเสี่ยงไว้หมดแล้ว หากพรรคประชาชนเราได้คะแนนเสียงมากที่สุด เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาชนได้แน่นอน